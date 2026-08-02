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02. augusta 2026
Ceuta sa spamätáva z migračnej krízy. Väčšina migrantov sa vrátila, najmenej 72 ľudí neprežilo
Pri masovom príleve migrantov zahynulo najmenej 72 ľudí. Pri masovom príleve migrantov do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike minulý týždeň zahynulo ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Pri masovom príleve migrantov zahynulo najmenej 72 ľudí.
Pri masovom príleve migrantov do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike minulý týždeň zahynulo najmenej 72 ľudí, uviedli miestni predstavitelia v nedeľu. Väčšina z odhadovaných 60 000 ľudí, ktorí sa prevažne plávali okolo hraničného priechodu z Maroka, sa odvtedy vrátila do Maroka.
„Posledné číslo, ktoré máme, je 72,“ povedal vládny delegát pre Ceutu Miguel Angel Perez Triano na tlačovej konferencii, keď ho požiadali o informácie o počte obetí. Predchádzajúci počet obetí bol 67. Španielska polícia a vojaci v nedeľu hliadkovali v uliciach Ceuty, keď sa enkláva vracala do normálu po náhlom masovom príleve migrantov z Maroka.
Po väčšine, ktorí prekročili malú hranicu, sa dobrovoľne vrátili do Maroka v priebehu 48 hodín, pričom v okolí sa pohybovali už len malé skupiny migrantov. Najväčší prílev migrantov do enklávy vyvolal medzinárodnú krízu pre Španielsko, pričom európski partneri kritizovali Madrid za jeho imigračnú politiku.
Malé nafukovacie člny záchrannej jednotky prehľadávali vody okolo hranice, kde bola nainštalovaná nová 500-metrová plávajúca bariéra na posilnenie bezpečnosti. Civilná garda tiež odvádzala migrantov z autobusu späť na hraničný priechod do Maroka. Prechod hranice bol pokojný, pričom pracovníci zbierali odpad, oblečenie a smeti zanechané počas masového prechodu.
Španielsko obvinilo zločinecké gangy z šírenia fám o tom, že nedávne rozhodnutie Španielskeho najvyššieho súdu o migrácii umožní migrantov jednoduchší prechod. Niektorí analytici naznačili, že Maroko mohlo umožniť migrantom prekročiť hranicu, aby vyvinulo diplomatický tlak na Španielsko, ktoré nedávno zlepšilo vzťahy s Alžírskom, rivalom Maroka. Marocké úrady zatiaľ nevydali oficiálne vyhlásenie o kríze.
EÚ v utorok uskutoční videohovor po tom, čo 22 členských krajín vydalo spoločný otvorený list, v ktorom vyzývajú ministrov vnútra na urgentné rokovania o koordinovanej reakcii a zastavení ďalších nekontrolovaných prechodov. Taliansko v sobotu pozastavilo platnosť Schengenského dohovoru so Španielskom na jeden mesiac, čo umožňuje bezvízový pohyb medzi hranicami. Španielsky premiér Pedro Sanchez v liste lídrom EÚ odsúdil sebeckú reakciu niektorých krajín EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Ceuta sa spamätáva z migračnej krízy. Väčšina migrantov sa vrátila, najmenej 72 ľudí neprežilo © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri masovom príleve migrantov do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike minulý týždeň zahynulo najmenej 72 ľudí, uviedli miestni predstavitelia v nedeľu. Väčšina z odhadovaných 60 000 ľudí, ktorí sa prevažne plávali okolo hraničného priechodu z Maroka, sa odvtedy vrátila do Maroka.
„Posledné číslo, ktoré máme, je 72,“ povedal vládny delegát pre Ceutu Miguel Angel Perez Triano na tlačovej konferencii, keď ho požiadali o informácie o počte obetí. Predchádzajúci počet obetí bol 67. Španielska polícia a vojaci v nedeľu hliadkovali v uliciach Ceuty, keď sa enkláva vracala do normálu po náhlom masovom príleve migrantov z Maroka.
Väčšina migrantov sa vrátila do Maroka
Po väčšine, ktorí prekročili malú hranicu, sa dobrovoľne vrátili do Maroka v priebehu 48 hodín, pričom v okolí sa pohybovali už len malé skupiny migrantov. Najväčší prílev migrantov do enklávy vyvolal medzinárodnú krízu pre Španielsko, pričom európski partneri kritizovali Madrid za jeho imigračnú politiku.
Malé nafukovacie člny záchrannej jednotky prehľadávali vody okolo hranice, kde bola nainštalovaná nová 500-metrová plávajúca bariéra na posilnenie bezpečnosti. Civilná garda tiež odvádzala migrantov z autobusu späť na hraničný priechod do Maroka. Prechod hranice bol pokojný, pričom pracovníci zbierali odpad, oblečenie a smeti zanechané počas masového prechodu.
Španielsko obvinilo zločinecké gangy
Španielsko obvinilo zločinecké gangy z šírenia fám o tom, že nedávne rozhodnutie Španielskeho najvyššieho súdu o migrácii umožní migrantov jednoduchší prechod. Niektorí analytici naznačili, že Maroko mohlo umožniť migrantom prekročiť hranicu, aby vyvinulo diplomatický tlak na Španielsko, ktoré nedávno zlepšilo vzťahy s Alžírskom, rivalom Maroka. Marocké úrady zatiaľ nevydali oficiálne vyhlásenie o kríze.
EÚ v utorok uskutoční videohovor po tom, čo 22 členských krajín vydalo spoločný otvorený list, v ktorom vyzývajú ministrov vnútra na urgentné rokovania o koordinovanej reakcii a zastavení ďalších nekontrolovaných prechodov. Taliansko v sobotu pozastavilo platnosť Schengenského dohovoru so Španielskom na jeden mesiac, čo umožňuje bezvízový pohyb medzi hranicami. Španielsky premiér Pedro Sanchez v liste lídrom EÚ odsúdil sebeckú reakciu niektorých krajín EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Ceuta sa spamätáva z migračnej krízy. Väčšina migrantov sa vrátila, najmenej 72 ľudí neprežilo © SITA Všetky práva vyhradené.
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