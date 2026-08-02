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02. augusta 2026

Karas sa pustil do Smeru aj progresívcov. Hádajú sa o peniaze, namiesto riešenia problémov Slovenska


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Opozícia Podpredseda KDH Premiér Slovenskej republiky

V tejto súvislosti sa pýta, prečo sa dve preferenčne najsilnejšie politické strany radšej nebavia o tom, ako zlacniť cenu práce alebo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie. Koaličný



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2.8.2026 (SITA.sk) - V tejto súvislosti sa pýta, prečo sa dve preferenčne najsilnejšie politické strany radšej nebavia o tom, ako zlacniť cenu práce alebo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.


Koaličný Smer-SD ako aj opozičné Progresívne Slovensko robia v rámci sporu o využívanie straníckych peňazí detskú, infantilnú politiku. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil podpredseda opozičného KDH Viliam Karas s tým, že strany ako „prštekom v materskej škôlke" ukazujú, kto sa „zašpinil", „pokakal" alebo kto má mokrú plienku.

„Všetko bolo povedané aj k Ficovi juniorovi (synovi Roberta Fica Michalovi Ficovi, pozn. SITA) aj k pánovi (Ivanovi) Korčokovi v posledných dňoch," skonštatoval Karas. Zároveň zdôraznil, že na Slovensku je 16 miliárd eur v čiernej alebo šedej ekonomike a taktiež miliardové výpadky na daniach. „To znamená, máme problém s vymáhaním daní,“ uviedol Karas. V tejto súvislosti sa pýta, prečo sa dve preferenčne najsilnejšie politické strany radšej nebavia o tom, ako zlacniť cenu práce alebo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka strana Smer nekritizovala nikoho, akým spôsobom narába s peniazmi, ktoré dostane od štátu. Vadí mu však podľa jeho slov dvojtvárnosť progresívcov. „Že samo sa vyhýba plateniu daní a odvodov, ale bude kritizovať všetkých naokolo," povedal minister.


Zdroj: SITA.sk - Karas sa pustil do Smeru aj progresívcov. Hádajú sa o peniaze, namiesto riešenia problémov Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Opozícia Podpredseda KDH Premiér Slovenskej republiky
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