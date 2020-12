Americký viceprezident Mike Pence sa nechal zaočkovať v priamom prenose

Posudzujú ďalšiu vakcínu

Biden má už očkovanie naplánované

18.12.2020 - Americký viceprezident Mike Pence sa nechal v živom televíznom prenose zaočkovať vakcínou proti novému koronavírusu. Informuje o tom spravodajský portál BBC."Nič som necítil," povedal po očkovaní divákom a prítomným lekárom dosluhujúci 61-ročný viceprezident. Okrem neho sa nechali zaočkovať aj jeho manželka Karen Penceová a šéf americkej zdravotníckej služby Jerome Adams. Všetci traja dostali prvú z dvoch dávok vakcíny, ktorú spoločne vyvinuli farmaceutické firmy Pfizer a BioNTech.Viceprezidentov krok má podľa Bieleho domu "propagovať bezpečnosť a účinnosť vakcíny a budovať dôveru u amerického ľudu".Očkovanie spomínanou vakcínou sa v USA začalo v pondelok. Je to prvá vakcína, ktorú v Spojených štátoch schválili a poskytuje 95-percentnú ochranu pred ochorením COVID-19. Americký regulátor v súčasnosti posudzuje schválenie vakcíny od firmy Moderna pre núdzové použitie.Dosluhujúci prezident Donald Trump, ktorý v októbri prekonal nákazu koronavírusom, sa vyjadril, že zatiaľ nemá naplánované očkovanie, ale teší sa na to, keď sa to stane "vo vhodnom čase". Novozvolený prezident Joe Biden, ktorý má 78 rokov a patrí do rizikovej skupiny, by sa mal podľa očakávaní nechať zaočkovať na budúci týždeň.Koronavírus láme v USA svetové rekordy v počte nakazených aj obetí. V dôsledku ochorenia COVID-19 tam zomrelo viac ako 310-tisíc ľudí.