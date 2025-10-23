Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák


S 800-eurovou pokutou sa skončila rýchla jazda 28-ročnej vodičky cez obec Kamenica nad Cirochou (okres Humenné). Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň ...



570496351_1134928738771854_8653877647991147308_n 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - S 800-eurovou pokutou sa skončila rýchla jazda 28-ročnej vodičky cez obec Kamenica nad Cirochou (okres Humenné).


Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň policajná hliadka počas spoločného výkonu služby príslušníkov Krajského riaditeľstva v Prešove zastavila mladú vodičku za vyše dvojnásobné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.

„Radar jej nameral 111 km/h v obci. Za daný priestupok bola žene uložená bloková pokuta vo výške 800 eur,“ skonštatovala polícia s tým, že vodička bola podrobená aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom.


Zdroj: SITA.sk - Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák © SITA Všetky práva vyhradené.

