|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák
S 800-eurovou pokutou sa skončila rýchla jazda 28-ročnej vodičky cez obec Kamenica nad Cirochou (okres Humenné). Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - S 800-eurovou pokutou sa skončila rýchla jazda 28-ročnej vodičky cez obec Kamenica nad Cirochou (okres Humenné).
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň policajná hliadka počas spoločného výkonu služby príslušníkov Krajského riaditeľstva v Prešove zastavila mladú vodičku za vyše dvojnásobné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.
„Radar jej nameral 111 km/h v obci. Za daný priestupok bola žene uložená bloková pokuta vo výške 800 eur,“ skonštatovala polícia s tým, že vodička bola podrobená aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Zdroj: SITA.sk - Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň policajná hliadka počas spoločného výkonu služby príslušníkov Krajského riaditeľstva v Prešove zastavila mladú vodičku za vyše dvojnásobné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.
„Radar jej nameral 111 km/h v obci. Za daný priestupok bola žene uložená bloková pokuta vo výške 800 eur,“ skonštatovala polícia s tým, že vodička bola podrobená aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Zdroj: SITA.sk - Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona
<< predchádzajúci článok
Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád
Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád