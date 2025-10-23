Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád


Tagy: Horskí záchranári Pátracia akcia Turista Západné Tatry

Pátracia akcia v Západných Tatrách, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. októbra, sa skončila tragicky. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v ...



Zdieľať
k7e0759 676x452 23.10.2025 (SITA.sk) - Pátracia akcia v Západných Tatrách, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. októbra, sa skončila tragicky. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v oblasti Gáborovej doliny našli telo 55-ročného turistu z Poľska, po ktorom pátrali od sobotňajšieho popoludnia. Muž sa naposledy ozval rodine z vrcholu Bystrej, odvtedy sa po ňom zľahla zem.


Do rozsiahlej pátracej akcie sa zapojili záchranári z oblastných stredísk Západné Tatry a Nízke Tatry - Sever, ako aj odborníci zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Pomoc poskytli aj poľskí kolegovia z horskej služby TOPR, ktorí pátrali na severnej strane Bystrej.

Muža našli s pomocou psa


Pátralo sa súčasne zo zeme aj zo vzduchu, nasadili kynológov so služobnými psami a využili aj bezpilotné lietadlá s technológiou „Lifeseeker“, ktorá pomáha lokalizovať mobilné zariadenia v horskom teréne.

Podmienky na mieste boli mimoriadne nepriaznivé. Záchranári museli prehľadávať strmé žľaby a lavínové svahy medzi Gáborovou a Kamenistou dolinou. Napriek nasadeniu moderných technológií a vysokej profesionalite zasahujúcich tímov, pátranie sa skončilo tragicky.

„Pri prehľadávaní oblasti Gáborovej doliny bolo psovodom HZS so služobným psom nájdené telo hľadanej osoby približne 150 metrov pod vrcholom Bystrej,“ uviedla Horská záchranná služba vo svojom oficiálnom vyhlásení.

Telo preniesli na nosidlách


Podľa predbežných zistení sa turista pravdepodobne pošmykol a spadol v exponovanom teréne, čo malo fatálne následky. Horskí záchranári museli telo muža vyprostiť pomocou lanovej techniky a následne ho transportovali nosidlami do ústia Račkovej doliny, kde ho odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcej lekárke.

Horská záchranná služba v závere poďakovala všetkým, ktorí sa na akcii podieľali, vrátane poľských záchranárov z TOPR-u. Zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulého turistu.


Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horskí záchranári Pátracia akcia Turista Západné Tatry
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák
<< predchádzajúci článok
Mimoriadnu schôdzu k riaditeľovi SIS Gašparovi neotvorili, bod ostáva v programe riadnej schôdze

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 