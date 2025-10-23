|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona
Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok schválením uznesenia vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhom zákona o hazarde, predloženého na rokovanie Vlády SR ministrom cestovného ruchu a športu. Mestské ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok schválením uznesenia vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhom zákona o hazarde, predloženého na rokovanie Vlády SR ministrom cestovného ruchu a športu. Mestské zastupiteľstvo vyzýva najvyšších predstaviteľov SR, aby nezasahovali do kompetencií hlavného mesta v oblasti regulácie hazardu, ktoré sú jasne definované vo všeobecne záväznom nariadení Bratislavy.
Zastupiteľstvo zároveň vyzýva najvyšších predstaviteľov, aby od zámeru schváliť predmetný zákon v NR SR upustili a hľadali konštruktívnejší a pre obyvateľov menej deštruktívny zdroj príjmov do štátneho rozpočtu. Ďalej ich vyzýva, aby rešpektovali vôľu viac ako 100 - tisíc obyvateľov hlavného mesta vyjadrenú v petícií Zastavme hazard iniciovanú občianskymi aktivistami.
Primátor Matúš Vallo upozornil, že Bratislavu kedysi zaťažovali desiatky herní po celom meste. „Samospráve a občanom trvalo roky, kým sme sa postupne zbavili tohto bremena na kvalite života v našom meste," uviedol s tým, že viac ako 130-tisíc obyvateľov v roku 2020 v petícii podporilo zákaz hazardu v Bratislave a mestské zastupiteľstvo tento zákaz schválilo. Vďaka tomu má 29. októbra vypršať licencia aj poslednému kasínu v hlavnom meste.
Vláda sa však podľa Valla snaží na poslednú chvíľu hazard zachrániť. „V zrýchlenom legislatívnom konaní pretláča v parlamente novelu, vďaka ktorej budú môcť niektoré herne a kasína fungovať ďalej, ak štátny Tipos preberie ich licencie," skonštatoval primátor s tým, že novela má platiť od 27. októbra, čiže dva dni pred tým, ako má skončiť posledné bratislavské kasíno.
Podľa Valla nie sú žiadne pochybnosti, že vďaka tejto novele bude fungovať ďalej, ako aj iné kasína po celom Slovensku. „Ak poslanci novelu schvália, budeme to považovať za flagrantné popretie vôle občanov, ktorú opakovane prejavili v petícii a za ignorovanie samospráv, ktoré reguláciu hazardu na svojom území majú na zodpovednosti," dodal primátor. Ako dodal, výzvu poslancom neschváliť uvoľnenie hazardu podporili všetci poslanci mestského zastupiteľstva.
Zdroj: SITA.sk - Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslednému kasínu končí licencia
Zastupiteľstvo zároveň vyzýva najvyšších predstaviteľov, aby od zámeru schváliť predmetný zákon v NR SR upustili a hľadali konštruktívnejší a pre obyvateľov menej deštruktívny zdroj príjmov do štátneho rozpočtu. Ďalej ich vyzýva, aby rešpektovali vôľu viac ako 100 - tisíc obyvateľov hlavného mesta vyjadrenú v petícií Zastavme hazard iniciovanú občianskymi aktivistami.
Primátor Matúš Vallo upozornil, že Bratislavu kedysi zaťažovali desiatky herní po celom meste. „Samospráve a občanom trvalo roky, kým sme sa postupne zbavili tohto bremena na kvalite života v našom meste," uviedol s tým, že viac ako 130-tisíc obyvateľov v roku 2020 v petícii podporilo zákaz hazardu v Bratislave a mestské zastupiteľstvo tento zákaz schválilo. Vďaka tomu má 29. októbra vypršať licencia aj poslednému kasínu v hlavnom meste.
Zrýchlené legislatívne konanie
Vláda sa však podľa Valla snaží na poslednú chvíľu hazard zachrániť. „V zrýchlenom legislatívnom konaní pretláča v parlamente novelu, vďaka ktorej budú môcť niektoré herne a kasína fungovať ďalej, ak štátny Tipos preberie ich licencie," skonštatoval primátor s tým, že novela má platiť od 27. októbra, čiže dva dni pred tým, ako má skončiť posledné bratislavské kasíno.
Podľa Valla nie sú žiadne pochybnosti, že vďaka tejto novele bude fungovať ďalej, ako aj iné kasína po celom Slovensku. „Ak poslanci novelu schvália, budeme to považovať za flagrantné popretie vôle občanov, ktorú opakovane prejavili v petícii a za ignorovanie samospráv, ktoré reguláciu hazardu na svojom území majú na zodpovednosti," dodal primátor. Ako dodal, výzvu poslancom neschváliť uvoľnenie hazardu podporili všetci poslanci mestského zastupiteľstva.
Zdroj: SITA.sk - Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk
<< predchádzajúci článok
Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák
Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák