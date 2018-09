Cez víkend otvorí svoje brány Záhorácky folklórny festival v Gajaroch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Desiatky folklórnych a speváckych súborov a skupín, prehliadka krojov vrátane svadobných krojov zo Záhoria či ukážka svadobného obradu, ale aj jarmok, tanečný workshop a tvorivé dielne. Aj to prináša prvý ročník víkendového Záhoráckeho folklórneho festivalu v Gajaroch. Svoje brány otvorí dedinským sprievodom v sobotu 22. septembra a potrvá do nedele 23. septembra.uviedol dôvody podujatia a snahy o priblíženie folklóru predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.Verejnosti sa predstaví napríklad folklórny súbor (FS) Slnečnica, FS Zohran a FS Gajary, spevácky zbor Lozorno, skupina Lanšper či Bečkovi chlapci. Chýbať nebude tanečný workshop, ukážka záhoráckych krojov v kostole s názvom Tichá krása či svadobný obrad. Otvorené budú tiež tvorivé dielne ÚĽUV-u s možnosťou priučenia sa tradičným remeslám. Najmenších divákov zabaví Bratislavské bábkové divadlo, ktoré ich do sveta rozprávok prenesie predstavením Objavenie Ameriky. Návštevníci si budú môcť pochutnať na regionálnych gurmánskych špecialitách.