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16. júna 2026

USA a Irán oficiálne oznámili dohodu, Hormuzský prieliv má byť úplne otvorený


Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Spojené štáty a Irán oznámili pokrok pri implementácii dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Prezident Donald Trump uviedol, že Hormuzský prieliv bude do piatka úplne otvorený pre lodnú ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty a Irán oznámili pokrok pri implementácii dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Prezident Donald Trump uviedol, že Hormuzský prieliv bude do piatka úplne otvorený pre lodnú dopravu.


Cez Hormuzský prieliv začali opäť prechádzať lode po tom, čo Spojené štáty a Irán oznámili dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že strategická námorná trasa, ktorá patrí medzi najdôležitejšie pre svetový obchod s ropou, bude do piatka „úplne otvorená“.

Trump uviedol, že prielivom už prechádzajú lode naložené ropou a naznačil, že zabezpečenie jeho fungovania nebude vyžadovať rozsiahlu medzinárodnú pomoc. Iránske médiá informovali, že oblasťou preplávali tri ropné tankery a dve nákladné lode. Teherán zablokoval prieliv po vypuknutí vojny, zatiaľ čo Washington následne obmedzil lodnú dopravu do iránskych prístavov.

Okamžitý koniec vojny?


Spojené štáty, Irán a sprostredkovateľ rokovaní Pakistan oznámili, že mierová dohoda má byť podpísaná v piatok vo Švajčiarsku. Vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy však uviedol, že Trump, viceprezident JD Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf už text dohody podpísali elektronicky.

Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharíbábádí označil dohodu za dokument, ktorý prináša „okamžitý koniec“ vojny. Následne by sa mali do dvoch mesiacov uskutočniť rokovania o konečnej dohode. Iránsky prezident Masúd Pezeškján ju označil za „veľký úspech“ pre región, zatiaľ čo šéf diplomacie Abbás Arákčí pripomenul, že Irán má skúsenosti s porušovaním záväzkov a zrušenými dohodami.

Podrobnosti dohody zostávajú nejasné. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí sa Washington zaviazal uvoľniť zmrazené iránske aktíva v zahraničí a kompenzovať škody spôsobené počas vojny. Teherán zároveň plánuje po rokovaniach o jadrovom programe požiadať o ratifikáciu konečnej dohody Bezpečnostnou radou OSN.

Najspornejšia otázka


Jednou z najspornejších otázok zostáva budúcnosť iránskeho jadrového programu a zásob vysoko obohateného uránu. Vance uviedol, že americkí a medzinárodní inšpektori získajú prístup do Iránu a že dohoda počíta so zničením zásob obohateného uránu za účasti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Trump naznačil, že sa naďalej rokuje o tom, na aké obdobie by Irán pozastavil obohacovanie uránu.

Dohoda sa dotýka aj situácie v Libanone. Irán trvá na tom, že Washington musí zabezpečiť zastavenie izraelských operácií v tejto krajine. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyhlásil, že izraelské jednotky zostanú v Libanone, Sýrii a Pásme Gazy „tak dlho, ako to bude potrebné“. Libanonský prezident Joseph Aún dohodu privítal ako krok k znižovaniu napätia v regióne.



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Zdroj: SITA.sk - USA a Irán oficiálne oznámili dohodu, Hormuzský prieliv má byť úplne otvorený © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe
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