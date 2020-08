Chára chytil Svečnikova pod krk, Dallas aj Columbus vyrovnali série úvodného kola play-off NHL (video)

V zostave "medveďov" chýbal Pastrňák





14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Bostonu so slovenským kapitánom Zdenom Chárom a bez brankára Jaroslava Haláka prehrali s Carolinou 2:3 v druhom zápase série 1. kola play-off Východnej konferencie a prišli o vedenie 1:0 v sérii.Chára odohral 15:51 min, pripísal si tri bodyčeky, ale aj dva mínusové body a nevyhol sa ani dvom trestným minútam za hrubosť pri potýčke s 20-ročným Rusom Andrejom Svečnikovom. Ten v siedmej minúte druhej tretiny tvrdo narazil na mantinel Charlieho McAvoya priamo pred očami Cháru a o 23 rokov starší Slovák to nenechal bez povšimnutia.Prikorčuľoval k Svečnikovovi, chytil ho pod krk a chvíľu držal na dištanc. Padlo aj zopár úderov, ale nebola to klasická bitka po zhodení rukavíc. Obaja si napokon odsedeli po 2 minúty na trestnej lavici a otrasený McAvoy pokračoval v zápase.Boston nastúpil bez svojho streleckého lídra Davida Pastrňáka , dôvod jeho absencie oficiálne nemôže zverejniť. Zámorské médiá špekulujú, že 24-ročný český útočník sa zranil počas oslavy víťazného gólu Patricea Bergerona v zápase číslo 1. V sobotu na treťom pokračovaní série by už mal byť v zostave Bruins.O triumfe Caroliny rozhodol obranca Dougie Hamilton v polovici tretej tretiny, Boston už na tento gól nenašiel odpoveď. "Nečakali sme v tejto sérii žiadnu prechádzku. Carolina sa pre nejaký dôvod ocitla v play-off a teraz ukazuje svoje kvality. Očakávam tvrdý boj až do konca série," skonštatoval útočník Bostonu Brad Marchand, ktorý si v zápase číslo 2 pripísal gól aj asistenciu."Cítil som, že dnes sa nám niečo pošťastí. Doteraz sa všetko dialo akoby proti nám. Konečne sme sa od toho odrazili. Na druhej strane, iba sme vyrovnali sériu, a nemáme sa čo vzrušovať," podotkol tréner Caroliny Rod Brind' Amour na webe NHL.Vo štvrtok sa hrali aj ďalšie dva zápasy 1. kola play-off so slovenskými hráčmi. Dallas si poradil s Calgary 5:4 a vyrovnal stav série Západnej konferencie na 1:1. Obranca Andrej Sekera odohral 15:05 min a svoj obetavý výkon zvýraznil aj v zápase rekordnými piatimi zablokovanými strelami a dvoma bodyčekmi. Pripísal si aj tri strely na bránku.Druhý súboj tímov Tampa Bay - Columbus sa na rozdiel od prvého ukončil už po riadnom hracom čase. Columbus zvíťazil 3:1 a vyrovnal sériu na 1:1. Obranca "Bleskov" Erik Černák strávil na ľade 17:20 min a predviedol 6 "hitov", najviac spomedzi všetkých aktérov zápasu.K tvrdej hre telom pridal aj tri strely na bránku, jeden blok a dve trestné minúty. Práve počas jeho núteného oddychu na trestnej lavici strelil v závere prvej tretiny Oliver Bjorkstrand druhý a neskôr aj víťazný gól Columbusu. Na triumfe Blue Jackets mal veľký podiel aj fínsky brankár Joonas Korpisalo a jeho 36 zákrokov."Je to jeden z najlepších brankárov NHL a všetci v našej šatni to vedia. Dáva nám istotu aj vtedy, keď urobíme nejakú menšiu chybu. Od prvého zápasu po reštarte je úžasný a udržiava si výbornú fazónu," pochválil svojho spoluhráča v bránke útočník Pierre-Luc Dubois, ktorý si pripísal dve asistencie. Tretí zápas série Tampa Bay Columbus odohrajú v sobotu 15. augusta.