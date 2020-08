Nie je prvá voľba a už dupľom nestrieľa góly, no aj tak rozhodol o postupe Lipska do semifinále Ligy majstrov (video)

Lipsko je v semifinále prvýkrát

Bundesligista postúpil aj bez Wernera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Má iba 21 rokov, nie je hráčom základnej zostavy a už vôbec nestrieľa góly. Napriek tomu rozhodol o historickom postupe RB Lipsko do semifinále Ligy majstrov Tyler Adams už vie, ako si urobiť meno vo futbalovej Európe. Stal sa prvým Američanom, ktorý sa zapísal medzi strelcov vo štvrťfinále LM a skóroval vôbec prvýkrát počas svojho jeden a polročného pôsobenia v najväčšom meste spolkovej republiky Sasko.Na ihrisko sa dostal v 72. min a rozhodol o 16 minút neskôr. Na ľudoprázdnom Štadióne Josého Alvaladeho v Lisabone si nabehol k hranici šestnástky na spätnú prihrávku od obrancu Angeliňa a aj s pomocou súperovho hráča Stefana Saviča prekonal brankára Atlética Madrid Jana Oblaka. Stav 2:1 sa už nezmenil do konca zápasu."Mal som v úmysle priniesť na ihrisko novú energiu a pomôcť tímu akýmkoľvek spôsobom. Ak strelíte svoj prvý gól, je to trochu nečakané. Nie som typický zakončovateľ, ale som šťastný, že som pomohol mužstvu. Tá lopta bola síce tečovaná, ale aj taký gól platí," uviedol americký stredopoliar, ktorý predtým pôsobil v tíme MLS New York Red Bulls.Dosiaľ si len jeden americký futbalista zahral v semifinále európskej Ligy majstrov. V roku 2005 sa DaMarcus Beasley objavil v zostave PSV Eindhoven proti AC Miláno "Pred zápasom mi bolo povedané, že nebudem hrať od začiatku. Mám však byť pripravený pre prípad nasadenia. To sa aj stalo. Po príchode na ihrisko som chcel nejakým spôsobom ovplyvniť hru. Som rád, že to takto vypálilo, lebo naozaj nie som strelec," dodal Adams."Die Roten Bullen" postúpili medzi štyri najlepšie tímy v európskej klubovej súťaži číslo 1 iba jedenásť rokov po svojom založení a štyri roky po tom, čo sa dostali na najvyššiu bundesligovú scénu. Dovtedy hrávali v II. bundeslige. Zároveň je Lipsko historicky 32. tímom s účasťou v semifinále Ligy majstrov.Nováčik v tejto fáze súťaže sa objavil prvýkrát od roku 2016, keď sa tam premiérovo prebojovali hráči Manchestru City. Zverenci iba 33-ročného trénera Juliana Nagelsmanna viedli od 51. min, keď sa hlavou presadil španielsky stredopoliar Dani Olmo.Na druhej strane o 20 minút neskôr vyrovnal z pokutového kopu mladý Portugalčan Joao Félix. A potom prišlo už len nečakané rozuzlenie z kopačky Tylera Adamsa. Bundesligista postúpil aj bez svojho kanoniera Tima Wernera, ktorý počas letnej prestávky prestúpil do londýnskeho klubu Chelsea "Neutvorili sme si veľa šancí, ale najmä v prvom polčase sme bránili veľmi dobre. Napriek tomu sme mali viac príležitostí ako Atlético a to sa ukázalo ako rozdielové," skonštatoval Nagelsmann. Atlético v osemfinále vyradilo obhajcu trofeje FC Liverpool a chystalo sa po troch rokoch opäť postúpiť do najlepšej štvorky LM.Predtým dvakrát za tri roky (2014 a 2016) tím Diega Simeoneho stroskotal až vo finále. "Dali sme do toho všetko, čo bolo v nás. Nemáme si čo vyčítať a hrdo končíme vo štvrťfinále," skonštatoval známy argentínsky motivátor Simeone.Najbližšou prekážkou pre tretí tím uplynulej bundesligovej sezóny bude francúzsky majster Paríž Saint-Germain . Hrať sa bude v utorok 18. augusta na druhom lisabonskom futbalovom stánku Estádio do Sport Lisboa e Benfica."Dnes sa právom radujeme, ale od zajtra sa už budeme pripravovať na PSG. Bude to opäť náročné, ale mám plán ako na nich," poznamenal tréner Nagelsmann. "Paríž má skvelé mužstvo. Všetci sme videli, čo predviedli v závere zápasu proti Atalante. Tešíme sa na ďalší zápas," zakončil Adams.