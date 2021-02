Chára prihral Pánikovi na gól, ale Washington v predĺžení prehral s Pittsburghom (video)

Rozhodlo sa v predĺžení

Tučniaci ovládli zápas





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Druhý gól Richarda Pánika a štvrtá asistencia Zdena Cháru v sezóne, ale bol z toho napokon len jeden bod. V utorkovom súboji NHL Washington podľahol Pittsburghu 2:3 po predĺžení a dovolil mu priblížiť sa na jeden bod v tabuľke Východnej konferencie. Washington je druhý, Pittsburgh tretí, na čele zostal s dvojbodovým náskokom Boston.Pittsburgh viedol po prvej tretine zásluhou Rusa Jevgenija Malkina 1:0. Potom však prišiel skvelý moment v podaní slovenskej dvojice. V 25. min Chára nahodeným pukom vysunul Pánika na útočnú modrú a skúsený krídelník predviedol peknú individuálnu akciu s gólovým zakončením. Odtlačil si brániaceho Mika Mathesona a strelou po ľade k vzdialenejšej žŕdke prekonal Tristana Jarryho. O deväť minút neskôr Conor Sheary poslal Washington do vedenia, ale prakticky z protiútoku sa Jake Guentzel postaral o vyrovnanie.O dvoch bodoch pre Pittsburgh rozhodol v predĺžení Fín Kasperi Kapanen. Pánik odohral 13:10 min a okrem gólu si pripísal dva "hity", zablokovanú strelu a plusový bod. Chára sa počas 18:34 min na ľade prezentoval aj tromi bodyčekmi a rovnako jedným blokom a plusovým bodom. Chára v 18 zápasoch v novom pôsobisku nazbieral 6 bodov (2+4) a len osem bodov ho delí od vyrovnania sezónneho súčtu z posledných dvoch sezón. A to mal zakaždým odohraných vyše 60 zápasov.Penguins vyhrali nad Capitals všetkých osem zápasov od 22. januára 2012, ktoré sa počas základnej časti sezóny nerozhodli v riadnom hracom čase. Zároven "tučniaci" ôsmykrát v aktuálnej sezóne ovládli zápas, v ktorom na začiatku poslednej tretine prehrávali alebo bol remízový stav. "Mali sme slabšiu prvú tretinu, boli tam ťažké nohy z našej strany. Potom sme sa v strednej časti zlepšili a neskôr to bolo vyrovnané. Mohli sme získať aj viac ako jeden bod," povedal útočník Washingtonu Conor Sheary, cituje ho web NHL."Veľké víťazstvo proti takému silnému mužstvu! Zároveň je to skvelý pocit pomôcť gólom k víťazstvu a vidieť usmiate tváre spoluhráčov Chvíľu to trvalo, kým som zasa skóroval. Je to dobré na zvýšenie sebavedomia," uviedol Kasperi Kapanen, ktorý čakal na gól sedem zápasov od 30. januára.