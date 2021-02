Bayern deklasoval v Lige majstrov Lazio, Lewandowski sa odpútal od Raúla (video)

Darček k narodeninám

Historický zápis

Druhá prehra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bayern Mníchov po triumfe na svetovom šampionáte klubov v Dauhe získal v domácej bundesligovej súťaži vo dvoch zápasoch iba jeden bod. Črtajúcu sa minikrízu Bavori rázne zatrhli v utorok večer na Stadio Olimpico v Ríme. Domácemu Laziu nasúkali štyri góly a po výsledku 4:1 sú jednou nohou vo štvrťfinále Ligy majstrov "Vysoko sme napádali a držali súpera pod tlakom. Vybojovali sme z toho veľa lôpt a utvárali si príležitosti. Liga majstrov je výnimočná súťaž a naši hráči si to dobre uvedomujú. Bolo vidieť, ako sú od prvej minúty v stave najvyššej pohotovosti pripravení podať čo najlepší výkon. Som rád, že sa im to podarilo," zhodnotil tréner FC Bayern Hansi Flick, cituje ho aj oficiálny web UEFA Hoci Robert Lewandowski už v 9. min strelil svoj obligátny gól (po chybe Matea Musacchia obišiel brankára Pepeho Reinu ), hrdinom Bayernu bol jeho o 14 rokov mladší spoluhráč Jamal Musiala, ktorý si dal darček k piatkovým 18. narodeninám. Strelou z hranice šestnástky v 24. min zvýšil na 2:0 pre favorita a vo veku 17 rokov a 363 dní sa stal druhým najmladším strelcom gólu vo vyraďovacej fáze LM po Bojanovi Krkičovi.Španielsky mladík v drese FC Barcelona skóroval v roku 2008 proti Schalke 04 vo veku 17 rokov a 217 dní. "Večer, ktorý zostane navždy v spomienkach," napísal na twitteri Musiala, ktorý ako rodený Nemec reprezentuje Anglicko do 21 rokov. "Jamal bol taký vzrušený, že sa vrhal do každého súboja. Všetci sme sa snažili, aby mal čo najväčšiu voľnosť v tomto zápase," podotkol Leon Goretzka, ktorý Musialovi prihral na gól.O historický zápis sa tradične postaral aj Lewandowski, ktorý sa 72. gólom odpútal od Raúla Gonzáleza na tretej pozícii historického poradia strelcov v Lige majstrov. Pred poľským kanonierom sú už len trojciferné strelecké esá Cristiano Ronaldo (134) a Lionel Messi (119). Skvelý prvý polčas Bavorov zvýraznil gólom zo 42. min Leroy Sané . "Je to vydarený večer, keď strelíte štyri góly. Možno som si tých príležitostí tentoraz nevytvoril až tak veľa, ale rýchly gól bol veľmi dôležitý," komentoval Lewandowski, ktorého UEFA zvolila za Hráča zápasu.Bayernu v Ríme z rôznych dôvodov chýbali Thomas Müller , Douglas Costa, Benjamin Pavard, Serge Gnabry a Corentin Tolisso. Napriek tomu hostia uštedrili domácim iba druhú prehru so štyrmi inkasovanými gólmi v domácom prostredí v pohárovej Európe. Tú prvú si z novembra 2003 proti Chelsea (0:4) pamätá aj súčasný tréner Lazia Simone Inzaghi. "Sú to majstri sveta, momentálne asi najlepšie mužstvo na svete. A my sme im darovali tri zo štyroch gólov, čo oni ani nepotrebujú. Od začiatku bol náš výkon príliš strnulý. Áno, bolo to kvalitou súpera, ale zjavne sme mu pomohli k tomuto výsledku," glosoval Simone Inzaghi.Jeho zverenci predviedli najsvetlejší moment v 49. min, keď sa argentínsky stredopoliar Joaquín Correa predral cez štyroch hráčov súpera a prekonal Manuela Neuera . A hoci ešte vtedy do konca zápasu zostávalo vyše 40 minút, ďalšie góly už nepadli. Pre FC Bayern to bolo siedme víťazstvo z ostatných deviatich súbojov s talianskymi protivníkmi v Lige majstrov. Zostávajúce dva boli remízy. "Zlý zápas a ťažká noc pre nás. Teraz musíme správne zareagovať a nastaviť sa na ligové zápasy," skonštatoval brankár Lazia Pepe Reina.