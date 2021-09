Chára sa po 20 rokoch vracia do New York Islanders, stále má túžbu vyhrávať

Nebude ďaleko od rodiny

Prvé skúsenosti

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejový matuzalem Zdeno Chára niekoľko týždňov premýšľal nad svojou športovou budúcnosťou, zhováral sa s najbližšou rodinou, až napokon dospel k rozhodnutiu, že 24. sezónu v zámorskej NHL odohrá v mužstve New York Islanders . S "ostrovanmi", v ktorých drese v ročníku 1997/1998 naskočil do profiligy, podpísal ročný kontrakt."Kruh sa uzavrel," uviedol 44-ročný Chára po spečatení spolupráce s Newyorčanmi. Rodák z Trenčína, ktorý bol dlhoročnou stálicou Bostonu Bruins , no pred začiatkom minulej sezóny zmenil pôsobisko a zamieril do Washingtonu Capitals Keďže po jej skončení v prípade pokračovania kariéry preferoval skôr východné pobrežie Spojených štátov, angažmán na Long Islande sa mu pozdával. Nebude príliš ďaleko od svojej rodiny v Bostone, navyše bude hrať v tíme, ktorý to v uplynulom ročníku 2020/2021 dotiahol až do semifinále bojov o Stanleyho pohár. "Myslím si, že je to veľmi solídny tím so silným vedením a kľúčovými hráčmi, ktorí sú už dlho súčasťou Islanders," skonštatoval Chára.Islanders si vybrali Cháru v 3. kole draftu v roku 1996, o rok neskôr mu dopriali debut v NHL. V roku 2001 ho potom vymenili do Ottawy, no Newyorčanom je stále vďačný za túto skúsenosť."Bol to môj prvý tím a moje prvé skúsenosti v NHL. V tom čase sme prechádzali rôznymi fázami, ale veľa som sa z toho naučil," podotkol. A čo ho presvedčilo, aby ešte potiahol minimálne jednu sezónu? "Milujem túto hru. Stále je vo mne vášeň a túžba vyhrávať," vyhlásil Chára.Staronový tím skúseného slovenského obrancu začne nový ročník NHL 2021/2022 na 13-zápasovom tripe. V novembri potom slávnostne otvorí svoju novú arény v Belmont Parku. Za predpokladu, že bude Chára v zostave aspoň v jednom domácom vystúpení a nastúpi aj na ľade nováčika zo Seattlu, predstaví sa už v 43. a 44. rôznej aréne v NHL.