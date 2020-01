Chára získal v NHL ďalšiu významnú poctu, ocitol sa v druhom All-Star tíme dekády v NHL

Bergeron a Chára sú už teraz legendy

Široký výber odborníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa dostal do vyberanej spoločnosti. Nestarnúci obranca Bostonu sa ocitol v druhom All-Star tíme uplynulej dekády v NHL. Spolu s ním tam figurujú švédsky bek momentálne pôsobiaci vo farbách San Jose Erik Karlsson, ruský útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin, kapitán Tampy Bay Steven Stamkos a tiež Chárov klubový spoluhráč Patrice Bergeron.Brankárom hviezdneho výberu číslo dva je Švéd Henrik Lundqvist, ktorý si dlhoročne oblieka dres New Yorku Rangers.Chára a Bergeron sa výrazne zaslúžili o triumf "medveďov" v Stanleyho pohári v roku 2011 a podiel mali aj na ďalších dvoch finálových účastiach v rokoch 2013 a 2019. "Patrice Bergeron a Zdeno Chára v druhom najlepšom tíme dekády v NHL. Veľká gratulácia, Bergy a Zee," napísal Boston Bruins na svojej twitterovej prezentácii."Je to zaslúžené, Bergeron a Chára sú už teraz legendy! Chára sa už osem rokov hrdí tým, že má najtvrdšiu strelu v NHL. Tento chlap strieľa rýchlejšie ako behá Usain Bolt, gepard či jazdí motorový čln," uvádza sa v jednej z reakcií na twitteri.V prvom tíme desaťročia sa ocitli v útoku Sidney Crosby (Pittsburgh), Patrick Kane (Chicago) a Alexander Ovečkin (Washington), v obrane Duncan Keith (Chicago) a Drew Doughty (Los Angeles). Najlepším brankárom predmetného obdobia bol vyhlásený Marc-André Fleury.Jednotlivé tímy vznikli na základe širokého výberu odborníkov z radov generálnych manažérov tímov NHL, pracovníkov oddelenia hokejových operácií NHL, redaktorov oficiálneho webu NHL.com či ďalších médií ako sú NBC, Sportsnet a TVA Sports. Výsledky zverejnili počas aktuálneho All-Star víkendu NHL v St. Louis.