Tenisový zázrak na Australian Open končí, 15-ročná Gauffová nestačila na Keninovú

Potlesk v stoji pre zdolanú hráčku

Prvá Tunisanka vo štvrťfinále grandslamu



Australian Open Dvojhra žien - 4. kolo (osemfinále)



sobota



Sofia Keninová (USA-14) - Cori Gauffová (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:0



Ons Jabeurová (Tun.) - Wang Čchiang (Čína-27) 7:6 (1), 6:1



Petra Kvitová (ČR-7) - Maria Sakkariová (Gréc.-22) 6:7 (4), 6:3, 6:2



26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Tenisový zázrak menom Cori Gauffová končí na Australian Open v osemfinále ženskej dvojhry. Iba 15-ročná Američanka prehrala v Melbourne Arene s krajankou Sofiou Keninovou za 129 minút 7:6 (5), 3:6, 0:6. O šesť rokov staršia rodáčka z Moskvy žijúca na Floride Keninová úplne ovládla tretí set, v ktorom uštedrila súperke nepopulárneho "kanára". Premenila druhý mečbal pri svojom podaní a po prvý raz v kariére sa teší z postupu do štvrťfinále na úrovni "veľkej štvorky". V Austrálii bolo dosiaľ jej maximom 2. kolo spred roka."Prvý set som tesne prehrala, ale vravela som si, že nesmiem poľaviť v snahe. Bojovala som až do konca a zároveň som zostala pokojná. Som šťastná z toho, ako som to zvládla. Len ťažko hľadám slová, ale klobúk dolu pred súperkou. V jej veku hrá úžasný tenis," uviedla Sofia Keninová, 15. hráčka rebríčka WTA, v prvom televíznom rozhovore na kurte.Mladučká Gauffová (67. v rebríčku WTA) vďaka odvážnej hre v Melbourne vyradila dve bývalé svetové jednotky Venus Williamsovú aj Naomi Osakovú, Japonka bola zároveň obhajkyňa titulu. Aj osemfinále proti skúsenejšej Keninovej dobre rozbehla, ale po strate podania v druhom sete začali v jej hre prevažovať chyby nad víťaznými údermi a s blížiacim sa koncom zápasu jej úplne odišla koncentrácia. Napokon "Coco" Gauffová urobila 48 nevynútených chýb, oproti 22 z rakety jej súperky. Napriek drvivej prehre na nulu v treťom sete ju diváci vyprevadili z kurtu potleskom v stoji.Súperkou Keninovej vo štvrťfinále bude nenasadená Afričanka Ons Jabeurová. Prvá Tunisanka vo štvrťfinále grandslamového turnaja vyradila premožiteľku Sereny Williamsovej Číňanku Wang Čchiang 7:6 (1), 6:1. Jabeurová štyrikrát brejkla svoju súperku a vo víťazných úderoch ju prestrieľala 29-11. Medzi najlepších osem singlistiek sa prebojovala aj Češka Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská víťazka a vlaňajšia finalistka z Melbourne potrebovala tri sety na zdolanie Grékyne Marie Sakkariovej. Výsledkový obrat v jej podaní bol 6:7 (4), 6:3, 6:2.Kvitová si počká na víťazku zápasu Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Alison Riskeová (USA-18). "Ani neviem, ako som našla svoju hru. Spočiatku som bola nervózna, loptičky mi lietali mimo, necítila som sa dobre. Iba som hrala a čakala, kým to príde. Vedela som, že to nebude jednoduchý zápas," uviedla Kvitová.