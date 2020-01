Petra Vlhová v super G v Bansku skončila šiesta, na ťažkej trati útočila na líderku Shiffrinovú

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila šiesta v nedeľňajšom super G v rámci Svetového pohár v alpských lyžiarskych disciplínach v bulharskom Bansku. Vlhová zaostala o 1,13 s za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, od Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej na treťom mieste ju delilo 43 stotín sekundy. Druhá skončila rovnako ako v sobotňajšom zjazde Talianka Marta Bassinová (+0,29).

Vlhová sa predstavila vo Svetovom pohári v super G prvýkrát od 3. marca 2018. Vtedy v Crans Montane skončila v poli porazených na 40. mieste. Teraz v Bansku po prvý raz v kariére absolvovala viacero pretekov v kĺzavých disciplínach v neprerušenej sérii v bojoch o krištáľové glóbusy.

Vlhová znížila náskok na Brignoneovú

Ambiciózna 24-ročná Liptáčka môže byť spokojná s predĺženým súťažným víkendom v Bansku, keď postupne obsadila v zjazde šiestu a jedenástu priečku a na záver bola v super G opäť šiesta. Troje preteky v rozpätí troch dní premenila na zisk 104 bodov do hodnotenia o veľký glóbus.

Boli to jej prvé body v rýchlostných pretekoch SP v kariére. Aktuálne jej v celkovom poradí SP patrí tretia priečka za suverénnou obhajkyňou Shiffrinovou a Taliankou Brignoneovou. Vďaka tomu, že Brignoneová nedeľňajšie preteky v super G nedokončila, Vlhová znížila jej náskok na 25 bodov.

„Myslela som si, že môžem zaútočiť na pódium, ale spodnú časť trate som znova pokazila. Strašne som sa zľakla, zarezala mi lyža, cítila som trochu koleno. Bolo to veľmi natesno. Som šťastná, že som živá a zdravá. Snažila som sa jazdiť naplno, lebo som videla ako jazdia ´baby´ predo mnou na tejto technickej trati. Tréner mi vravel, že musím jazdiť, ako keby to bol obrovský slalom. Robila som, čo som mohla. Škoda tej spodnej časti, ale mám ďalšie body a som spokojná,“ uviedla Petra Vlhová pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020

Bansko (Bul.)

Super G (online od 9:15):

Mikaela Shiffrinová (USA) 1:10:88 Marta Bassinová (Tal.) +0,29 Lara Guttová (Švaj.) +0,70 Corrine Sutterová (Švaj.) +0,92 Tina Weiratherová (Lich.) +1,00 Petra Vlhová (Svk.) +1,13 Elena Curtoniová (Tal.) +1,23 Stephanie Venierová (Rak.) +1,25 Nina Ortliebová (Rak.) +1,27 Anna Veithová (Rak.) +1,35

Petra Vlhová mala štartové číslo 31

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 21 zo 40 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 855, 3. Petra Vlhová (SR) 830, 4. Marta Bassinová (Tal.) 620, 5. Wendy Holdenerová 493, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 424

Poradie v hodnotení super G (po 3 zo 7 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 186 bodov, 2.Corinne Suterová (Švaj.) 150, 3. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 148,… 18. Petra Vlhová (SR) 40

Oddych jej padne vhod

Nedeľňajší super G na úpätí pohoria Pirin sa jazdil na takmer identickej trati ako piatkový a sobotňajší zjazd s tým rozdielom, že štart bol o 200 m nižšie. Shiffrinová si na zjazdovke Marca Girardelliho dokonale vynahradila menšie sobotňajšieho zaváhania, keď v zjazde skončila tesne za trojicou najlepších. Fenomenálna Američanka si pripísala triumf vo Svetovom pohári s poradovým číslom 66 a 96. pódiové umiestnenie, v super G sa v kariére tešila po piaty raz.

Vlhová štartovala až za najlepšou tridsiatkou a od začiatku jednoznačne útočila na pódiové umiestnenie. Najmä vo viac zatočenej „obrákovej“ časti trate získala stotinky k dobru a na medzičasoch jej patrilo štvrté a tretie miesto.V cieľovom svahu sa však nevyhla väčšej chybe, dostala sa do záklonu a takmer spadla. S vypätím všetkých síl to však vyrovnala a napokon prešla cieľom na výbornej šiestej priečke s vyše sekundovým odstupom za víťazkou. „Som veľmi spokojná s tým, čo som dosiahla počas troch dní v Bansku. Jednoznačne sa ukázalo, že môžem končiť na pódiových miestach aj v kĺzavých disciplínach, potrebujem však prax. Konečne si v najbližších dňoch oddýchnem. Budem štyri až päť dní doma a naberiem sily do rozhodujúcej časti sezóny. Aj moja zranená noha sa dnes ráno ozvala, oddych mi padne vhod,“ dodala Vlhová pre RTVS.