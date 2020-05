Vakcína proti koronavírusu je kľúčová pred konaním olympiády v Tokiu, tvrdí japonský premiér

Oslava ľudstva

Odklad o jeden rok

26.5.2020 - Podľa japonského premiéra Šinza Abeho je pred konaním OH a PH v Tokiu kľúčové, aby vedcom podarilo vyvinúť a uviesť do používania účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19.Šéf japonskej vlády si myslí, že na organizáciu olympijských a paralympijských hier v lete 2021 nebude stačiť, aby sa pandémiou koronavírusu úspešne vysporiadala iba hostiteľská krajina.Na podujatí sa totiž zúčastnia športovci aj diváci z celého sveta. Podľa Abeho by práve OH a PH v Tokiu mali slúžiť ako oslava ľudstva v boji s koronavírusom.Práve preto za žiadnych okolností nechce pripustiť, že v lete 2021 pod piatimi kruhmi budú fanúšikovia na olympijských tribúnach absentovať.Pôvodne sa OH a PH v Tokiu mali konať už v lete 2020, ale aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila odklad o jeden rok.OH by sa tak mali začať v druhej polovici júla 2021 a paralympijské hry o mesiac neskôr.Experti sa už skôr vyjadrili, že vyvinúť efektívnu a bezpečnú vakcínu do konania OH bude veľmi náročné, ak nie nemožné.