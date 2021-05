Chárov Washington prehráva v sérii proti Bruins, McDavid získal Art Ross Trophy za produktivitu (video)

McDavid získal trofej

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Od soboty sa síce v zámorskej hokejovej NHL už konajú zápasy play-off, až do stredy však nebola uzavretá základná časť. Tú definitívne ukončil domáci triumf hráčov Calgary Flames nad Vancouverom Canucks 6:2.Tento súboj síce nič neriešil smerom k vyraďovačke, ale bol potrebný na to, aby v profilige mohli uzavrieť niektoré hodnotenia a oficiálne vyhlásiť víťazom niektorých trofejí. Edmontonu Oilers sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti a už tretíkrát v kariére za to získal Art Ross Trophy. V 56 dueloch nazbieral 105 bodov za 33 gólov a 72 asistencií. Maurice "Rocket" Richard Trophy určenú pre najlepšieho strelca súťaže sa stal 41-gólový Auston Matthews z Toronta Maple Leafs Už skôr profiliga zverejnila, že William M. Jennings Trophy získali brankári Marc-Andre Fleury a Robin Lehner z Vegas Golden Knights . A Prezidentovu trofej pre víťaza základnej časti získali hokejisti tímu Colorado Avalanche Konečné poradie po základnej časti určilo aj percentuálne šance tímov, ktoré nepostúpili do play-off, v draftovej lotérii naplánovanej na 2. júna. Najhorší tím základnej časti Buffalo Sabres má šancu 16,6 percenta, že si v drafte bude vyberať z prvej priečky.Nasledujú Anaheim Ducks so šancou 12,1 percenta, nováčik súťaže Seattle Kraken New Jersey Devils s 10,3 percentami. Na záver poradie je New York Rangers so šancu na úrovni jedného percenta.V stredu sa konali aj štyri stretnutia play-off. Najdlhšie z nich trvalo meranie síl medzi Bostonom Bruins Washingtonom Capitals , do ktorého zasiahol aj skúsený slovenský obranca Zdeno Chára . Na ľade strávail 20:07 min, počas nich dostal jeden menší trest a zaznamenal dve strely na bránku.Hostia viedli v tomto súboji 1:0 aj 2:1, ale na zásahy Alexandra Ovečkina resp. Nica Dowda odpovedali domáci Taylor Hall resp. Brad Marchand. Duel tak dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodnutie až v druhej extra dvadsaťminútovke zariadil Craig Smith.Ten využil nedorozumenie brankára Iľju Samsonova s bekom Justinom Schultzom pri rozohrávke za vlastnou bránkou a puk zasunul za ruského gólmana."Neviem, či to bolo nedorozumenie, vyzeralo to tak. Ja som to skúsil a napokon mal dosť času dať gól. Je krásny pocit rozhodnúť takýto zápas," poznamenal Smith podľa webu NHL.com.Boston vo vlastnej TD Garden zvíťazil 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii hranej na štyri triumfy sa ujal vedenia 2:1 na zápasy. Zaujímavosťou je, že v každom z troch duelov play-off medzi oboma súpermi sa rozhodovalo až v predĺžení.Carolina uspela aj v druhom zápase proti Nashvillu, v stredu ho zdolala 3:0 a v sérii vedie 2:0 na zápasy. Rovnako na tom je celkový víťaz základnej časti - Colorado zdolalo St. Louis Blues 6:3 a tiež v sérii vedie 2:0.Neúspešne do vyraďovacej časti vstúpil Edmonton, ktorý doma podľahol Winnipegu 1:4. Bez bodu tentokrát zostalo domáce produktívne duo Connor McDavid a Leon Draisaitl.