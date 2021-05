Mladík Lando Norris podpísal s McLarenom viacročný kontrakt a netají ambície. Chce byť majstrom sveta

Štvrtý v priebežnom poradí

McLaren sa vracia na výslnie

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Britská stajňa formuly 1 McLaren podpísala s Landom Norrisom viacročný kontrakt. Zainteresované strany bližšie nešpecifikovali, na koľkých rokoch spolupráce sa dohodli. V McLarene sa však nádejajú, že 21-ročného Norrisa čaká v efjednotke svetlá budúcnosť.Mladý britský pretekár na Veľkej cene Emilia Romagna pred mesiacom v talianskej Imole skončil tretí a v priebežnom poradí svetového šampionátu mu po štyroch pretekoch patrí štvrtá priečka.Za tretím Fínom Valtterim Bottasom z Mercedesu zaostáva iba o 6 bodov. Druhý muž vo farbách McLarenu Austrálčan Daniel Ricciardo je aktuálne siedmy muž šampionátu."Uvedomujem si svoj záväzok voči McLarenu, ale aj sebe samému. Mojím cieľom je víťaziť v pretekoch a stať sa majstrom sveta. A chcem to dosiahnuť v tomto tíme. Naše ambície do budúcnosti sú ľahko čitateľné," uviedol Lando Norris, ktorý má za sebou 42 pretekov a dve pódiá v majstrovskom seriáli F1. Pretekárom na plný úväzok je od roku 2019."Vidíme v ňom jeden z najžiarivejších talentov formuly 1. Práve on sa zaslúžil o to, že náš tím sa vracia na výslnie. Začali sme spolupracovať v roku 2017 a sme hrdí na to, ako odvtedy výkonnostne vyrástol," skonštatoval výkonný riaditeľ tímu McLaren Zak Brown.