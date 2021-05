Ružomberské basketbalistky dosiahli zlatý republikový hetrik

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) -Jedným z prvých gratulantov, už dve minúty po skončení rozhodujúceho finálového zápasu, bol podporovateľ ružomberského športu a majoritný majiteľ futbalového klubu pod Čebraťom Milan Fiľo. Prezident akciovej spoločnosti Eco-Investment, ktorá je spoluvlastníkom aj ružomberského papierenského kombinátu Mondi SCP pozval v pondelok staronové majsterky republiky spolu s realizačným tímom na slávnostný obed na terasu hotela Malina na Málinom Brde. Sám sa milej fiesty, kvôli pracovným povinnostiam, nemohol zúčastniť, no svoje gratuláciu a poďakovanie tlmočil cez Janu Streitovú z Občianskeho združenia Ružomberčan. "Je to zúročenie vašej deväťmesačnej driny. Ružomberský ženský basketbal má hlboké korene. Aj osobne som šťastná, že tento košatý strom stále vyháňa nové konáriky úspechov," povedala v zastúpení hlavného hostiteľa Streitová, len mimochodom niekdajšia basketbalistka.Tréner Juraj Suja, ktorý ružomberské basketbalistky prevzal v lete 2013, sa tešil z tretieho republikového zlata za sebou. "Aktuálny titul znamená pre mňa strašne veľa. Družstvo ho vybojovalo v zložitej spoločenskej situácii, navyše nebolo favoritom. Získali sme ho s mladým, neskúseným tímom. ´Baby´ vytvorili skvelú partiu, ešte nikdy som nemal taký homogénny tím. Vlani sme sa majsterkami stali po základnej časti extraligy, keď ďalej bolo súťaž pre pandémiu stopnutá, takže play-off sme si neužili," vyznal sa 40 – ročný tréner a v súčasnosti tiež kouč nášho národného tímu žien, ktorý priviedol na európsky šampionát. "Bez podpory mesta a nášho hlavného sponzora Milana Fiľa, by klub nedokázal ani fungovať. Našim podporovateľom patrí veľké poďakovanie," doplnil Suja."Mali sme taký tím, ktorý nás pasoval hrať vo finále. Nič iné som si ani nevedel predstaviť. Či dosiahneme na extraligový primát, tak o tom som nebol presvedčený. Videl som, akým kvalitným kádrom disponujú Piešťanské Čajky a ani Young Angels Košice neboli ´na zahodenie´. V titul som iba dúfal," prezradil konateľ MBK Ružomberok a zároveň viceprimátor mesta. "To, čo sme dosiahli je fantastické. Tu treba spomenúť, že Ružomberok sa už stal štrnásty raz majstrom Slovenska a predtým trikrát ovládol federálnu ligu," pokračoval Lazár, ktorému bezprostredne po skončení piateho, rozhodujúceho zápasu s Piešťanmi (73:66) ako prvý blahoželal prezident sponzorskej "akciovky" Milan Fiľo. "On nám ďakoval, no v prvom rade mne sa patrilo poďakovať. Bez pomoci pána Fiľa, by sme tu neboli. Všetci sme veľmi vďační, že máme takéto donora a podporovateľa, ktorý je roky stabilný a plní všetky svoje záväzky," pripojil štatutár podkošovej Ruže.Keď v lete 2016 z ŠKP 08 Banská Bystrica Miroslava Mištinová prestúpila zavítala do centra dolného Liptova, mala devätnásť rokov. Na novom pôsobisku hráčka vyrástla v oporu družstva a expresne si otvorila tiež dvierka do slovenskej ženskej reprezentácie. Vlani v lete sa rodáčka z Hornej Nitry rozlúčila so svojim dievčenským menom a stala pani Praženicová. "S odstupom času môžem jednoznačne povedať, že pred piatimi rokmi som urobila správny krok. Už mám tri majstrovské tituly, spokojná som s vytvorenými podmienkami a čo je takisto veľmi dôležité, každú z tých sezón išlo o super kolektív. Hoci basketbal prináša v kabíne príchody i odchody hráčok, niektoré priateľstvá zostávajú na celý život," vravela 23 – ročná krídelníčka slovenského šampióna.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis