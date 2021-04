Chauvin použil pri zatýkaní Floyda smrteľnú silu, expert však uznal aj tvrdenia obhajoby

Odborník odobril Chauvinovu ostražitosť

Na mieste našli nelegálne drogy

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin použil pri zatýkaní neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda podľa odborníka nadmernú silu. Expert na použitie sily pri policajnom zbore mesta Los Angeles Jody Stiger počas súdneho procesu s expolicajtom obvineným z Floydovej vraždy vypovedal, že po tom, ako mužovi nasadili putá, použili voči nemu „smrteľnú silu“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.Stiger, ktorý je svedok žalujúcej strany, vypovedal pred súdom dva dni. V utorok bol jedným zo štyroch policajtov, ktorí odsúdili Chauvinovo postupovanie pri zatýkaní. V stredu zase povedal, že po nasadení pút nebolo potrebné použitie žiadnej sily voči Floydovi a pretrvávajúci tlak na Floyda mohol spôsobiť „pozičnú asfyxiu, ktorá mohla zapríčiniť úmrtie“.Stiger vysvetlil, že mať ruky v putách za chrbtom komplikuje u podozrivého dýchanie „a keď sa k tomu pridá telesná váha, zvyšuje to možnosť úmrtia“.Odborník okrem iného uznal tvrdenia Chauvinovho právnika Erica Nelsona, že konanie policajta musí byť vnímané z uhla pohľadu policajta na mieste činu a nie s odstupom času. Tiež súhlasil s obhajobou, že bolo opodstatnené, keď Chauvin prišiel na miesto činu s väčšou ostražitosťou, keďže dispečeri opísali Floyda ako dva metre vysokého muža, ktorý je možno pod vplyvom omamných látok.Zatiaľ čo prokurátori pokračovali v argumentoch, že Chauvin použil nadmernú silu, jeho právnici sa snažili previesť pozornosť na Floydovo údajné branie drog a tvrdili, že na záberoch z kamery na uniforme počuť ako hovorí, že požil mnoho drog.Podľa Stigera je však toto vyhlásenie nejasné a aj ďalší svedok, špeciálny agent James Reyerson z Úradu pre trestné zadržanie, svoj súhlas s tvrdením neskôr zmenil a uviedol, že skôr počuje ako Floyd hovorí, že drogy neberie.V stredu tiež pred súdom vypovedali štátni forenzní vyšetrovatelia, podľa ktorých v policajnom aute, ktoré v ten deň použili, našli krv. Odborníci tiež povedali súdu, že na mieste našli tabletky, ktoré sa preukázali ako nelegálne drogy. V aute, ktoré šoféroval Floyd, tiež našli dva balíčky lieku Suboxone, ktorý sa používa pri liečbe závislosti na opioidoch.Proces s expolicajtom sa koná už druhý týždeň, pričom dosiaľ vypovedali len svedkovia žalujúcej strany. Proces by mal trvať najmenej mesiac. Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, za čo mu hrozí 40 rokov vo väzení. O jeho osude rozhoduje porota.Proces s Chauvinom je vnímaný ako rozhodujúci moment v rasových vzťahoch USA. Verdikt v tomto prípade bude všeobecne vnímaný ako ukazovateľ toho, ako bude americký právny systém riešiť podobné prípady v budúcnosti. Policajti bývajú zriedkavo odsúdení za úmrtia počas výkonu policajného zaistenia, pripomína BBC.Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili - Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.