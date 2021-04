Matovič bude podľa Valáška ministrom pre čokoľvek, let do Moskvy „búra mýty“ o jeho odstúpení

Zvyšuje pravdepodobnosť krízy vo vláde

O zahraničných cestách rozhoduje vláda

Nemôže sa tváriť, že ho situácia na Ukrajine nezaujíma

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 - Let expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy „búra mýty“ o jeho odstúpení a bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec parlamentu, ktorý opustil stranu Za ľudí, Tomáš Valášek (nezaradený).Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko.Podľa Valáška sa Matovič mieni naďalej venovať aspoň časti tém, ktorú riešil ako premiér. „Bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a vláda Igora Matoviča ostáva vládou Igora Matoviča,“ doplnil. Cesta stavia podľa neho Za ľudí a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády.„Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda. Tam síce môžu Ivan Korčok (nom. SaS), Mária Kolíková a Veronika Remišová (obe Za ľudí) zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú, alebo nechcú,“ podotkol. Uviedol tiež, že na stredajšom rokovaní vlády tento bod na programe nebol a zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty.Za najdôležitejšie Valášek považuje to, ako „naloží Matovič s otázkou ruských vojsk na hranici Ukrajiny“. Pripomína, že tam letí v čase, kedy Moskva nazhromaždila najviac vojsk od intervencie na východe Ukrajiny v roku 2014.„Za týchto okolností, keď vysoký predstaviteľ členskej krajiny Európskej únie (EÚ) a NATO navštívi Moskvu, nemôže sa tváriť, že ho dianie na Ukrajine nezaujíma,“ zdôraznil. Matovič by mal podľa neho podporiť minimálne dlhodobú slovenskú, európsku a aliančnú pozíciu, a to, že Rusko je v tomto konflikte agresorom a malo by jednotky z hranice stiahnuť a kontrolu nad hranicou navrátiť Ukrajine.„Čokoľvek iné znamená ísť proti záujmom Slovenska. A teraz: aká je pravdepodobnosť, že Igor Matovič urobí to, čo sa od vysokého predstaviteľa západného štátu v tejto situácii očakáva?,“ pýta sa bývalý koaličný poslanec.