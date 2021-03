Chaves ukoristil štvrtú etapu Okolo Katalánska, Sagan medzi najlepšími v cieli chýbal

Sagan medzi najlepšími v cieli chýbal

Sagan zbiera ťažké kilometre v kopcoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Štvrtá etapa cyklistických pretekov Okolo Katalánska sa stala korisťou Kolumbijčana Estebana Chavesa z tímu BikeExchange.Etapa dlhá 166,5 km z Ripollu na vrchol stúpania Port Ainé v Katalánskych Pyrenejach priniesla ďalšiu vrchársku koncovku jubilejnej stej edície prestížnych etapových pretekov a v závere sólojazdu Chavesa v stúpaní špeciálnej kategórie do výšky 1967 m.Tridsaťjedenročný Chaves sa dočkal víťazstva po 664 dňoch, predtým naposledy sa tešil v 19. etape Giro d'Italia 2019. Zároveň si zapísal šestnásty triumf profikariéry na ceste."Veľmi ma teší takýto druh víťazstva už v úvode sezóne. Nikdy predtým som na začiatku nemal zo seba taký dobrý pocit. Najmä som šťastný, že som vybojoval prvý triumf už ako člen tímu BikeExchange v tomto roku. Je to výsledok tvrdej roboty, na ktorej sa podieľal celý náš tím, ale aj moja rodina a priateľka. Je to veľké zadosťučinenie," uviedol Esteban Chaves na webe CyclingNews.com.Vyše 18 km dlhé cieľové stúpanie malo priemer 6,7% a najstrmšie pasáže cez 9%. Chaves zvíťazil s náskokom 7 sekúnd pred Kanaďanom v službách tímu Israel Start-Up-Nation Michaelom Woodsom.Ten dotiahol do cieľa silnú deväťčlennú skupinu vrchárov, v ktorej nechýbal ani líder celkovej klasifikácie Brit Adam Yates . Jazdcovi tímu INEOS Grenadies stačila aj štvrtá priečka na poistenie si líderského postavenia v celkovom poradí, v ktorom má náskok 45 sekúnd pred svojimi tímovými kolegami - Austrálčanom Richiem Portem a 49 sekúnd pred Britom Geraintom Thomasom Štvrtý je s mankom 1:03 min trojnásobný šampión Katalánska Španiel Alejandro Valverde (Movistar), ktorý vo štvrtok finišoval na šiestom mieste. Slovák Peter Sagan medzi najlepšími v cieli chýbal.Po dvoch dňoch v kopcoch čaká aj v piatok na cyklistov na Okolo Katalánska náročná etapa v horskom teréne. Etapa z La Pobla de Segur do Manresy meria 201,1 km a je druhá najdlhšia na tohtoročných pretekoch.Pre Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) preteky Okolo Katalánska slúžia ako príprava a sú vítanou možnosťou nazbierať ťažké kilometre v kopcoch po dlhšom tréningovom výpadku po prekonaní koronavírusu.