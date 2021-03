Ťažký žreb pre hádzanárky v boji o ME 2022, okrem Španielok a Maďariek dostali i súperky z predkvalifikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - V pondelok spoznali slovenské reprezentantky v hádzanej súperky v aprílovej baráži o postup na decembrové MS, od štvrtka poznajú aj zloženie kvalifikačnej skupiny v boji o ME 2022.Žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni rozhodol o tom, že Slovenky budú u Euro bojovať v 5. skupine a ich súperkami budú úradujúce vicemajsterky sveta Španielky, pravidelné účastníčky MS či ME Maďarky a víťazky 1. skupiny predkvalifikácie (Portugalsko, Kosovo, Luxembursko alebo Cyprus).Na šampionát, ktorý v novembri 2022 budú hostiť až tri krajiny (Slovinsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora), postúpi z kvalifikácie spolu 12 tímov, teda dva najvyššie umiestnené výbery z každej zo šiestich skupín. Tri turnaje predkvalifikácie sa uskutočnia na prelome mája a júna 2021, kvalifikačné súboje aj so Slovenkami v októbri 2021.Prvý súboj odohrajú slovenské hádzanárky. Zostávajúce štyri stretnutie prídu na rad v roku 2022 - v marci aj apríli po dva zápasy.Istotu štartu na ME 2022 majú tri organizátorské krajiny a obhajkyne zlata z ostatného kontinentálneho šampionátu Nórky.