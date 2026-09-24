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24. septembra 2026
Chce Smer získať Bratislavu cez nastrčeného kandidáta? Vallo a Droba v tom majú jasno
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Predseda demokratov Predseda hnutia Progresívne Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Primátor Bratislavy
Podporu im vyjadrili aj ostatní lídri koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati Michal Šimečka, Branislav Gröhling a Jaroslav Naď. Primátor Bratislavy
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24.9.2026 (SITA.sk) - Podporu im vyjadrili aj ostatní lídri koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati Michal Šimečka, Branislav Gröhling a Jaroslav Naď.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásili, že Bratislavu chce získať strana Smer-SD cez nastrčeného kandidáta. Podporu im vyjadrili aj ostatní lídri koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati Michal Šimečka, Branislav Gröhling a Jaroslav Naď.
"Predseda strany Smer-SD Robert Fico povedal, že výhra Jozefa Ráža v komunálnych voľbách by bola víťazstvom Smeru," uviedli lídri koalície a zdôraznili, že v októbrových komunálnych voľbách ide o Bratislavu.
"Bratislava je sebavedomé a rozvíjajúce sa mesto, ktoré svojim obyvateľkám a obyvateľom poskytuje bezpečný domov. No Bratislava sa teraz stáva aj terčom záujmu politikov, ktorí našu krajinu vzďaľujú od Európy a spôsob, akým vládnu na Slovensku, môžu preniesť aj do hlavného mesta," upozornili.
„Tieto voľby budú súbojom o to, ktorým smerom sa Bratislava napokon vydá. Či bude pokračovať v ceste rozvoja a spolupráce, alebo ju vezme do rúk strana Smer so svojimi straníckymi záujmami a urobia aj z nášho mesta to, čo robia s celou krajinou,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý opätovne kandiduje na svoju pozíciu. O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa znovu uchádza aj Juraj Droba.
„Bratislavský kraj a Bratislava potrebujú kontinuitu, aby sme mohli dokončiť rozbehnuté projekty. S Matúšom Vallom chceme pokračovať v spolupráci, ktorá je nevyhnutná pri organizovaní, koordinácii a prepájaní mestskej a regionálnej verejnej dopravy, pri plánovaní rozvoja územia, modernizácii vzdelávania, zabezpečovaní dostupných sociálnych služieb aj pri ochrane zelene a realizácii opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny," poznamenal Droba. Ako dodal, obyvatelia potrebujú, aby mesto a kraj svoje rozhodnutia a investície koordinovali.
"Aj preto považujem za dôležité, aby naša koalícia získala dôveru pokračovať. Veľké projekty presahujú jedno volebné obdobie a našou zodpovednosťou je dotiahnuť ich tak, aby ľuďom priniesli konkrétne zlepšenie každodenného života," vyhlásil Droba.
"Matúš Vallo ako primátor a Juraj Droba ako župan dokázali, že sa dá zmysluplne investovať do vyššej kvality života obyvateľov a zároveň znižovať dlh. Bratislava aj celý Bratislavský kraj sú vďaka nim lepšie miesta na život. Vidíme to v ich hospodárení, na školách, na cestách, vo verejných priestoroch, všade. Majú moju plnú podporu, ale musím zdôrazniť ešte jeden dôležitý aspekt,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že spolu s Vallom a Drobom musí byť zvolený aj čo najväčší počet starostov a poslancov koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
"Primátor a župan to sami nedajú. Musia sa vedieť oprieť o kvalitný a zohratý tím poslancov, s ktorými dotiahnu do konca všetky rozbehnuté projekty. Aj preto bude v týchto voľbách dôležitý každý jeden hlas," dodal Šimečka.
„Bratislava sa za posledné roky posunula vpred. Mesto sa rozvíja, investuje, čerpá fondy a ukazuje, že vie byť sebavedomým hlavným mestom aj bezpečným domovom pre ľudí, ktorí tu žijú. To nie je samozrejmosť. Ak chceme, aby to tak ostalo, je nevyhnutné, aby ľudia prišli voliť. Tieto voľby totiž rozhodnú, či pôjde Bratislava ďalej dopredu, alebo sa zastaví,“ povedal predseda strany SaS Branislav Gröhling.
Pridal sa aj predseda strany Demokrati Jaroslav Naď: „Vieme, na čom chceme ako partneri stavať a sme ujednotení na tom, ako chceme Bratislavu posunúť vpred. Podporujeme overených kandidátov s výsledkami a za Demokratov ponúkame skvelých kandidátov do mestského zastupiteľstva. V Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji tak máme šancu vytvoriť silný a funkčný tím," skonštatoval. Komunálne a župné voľby sa konajú presne o mesiac, 24. októbra.
"Demokratickú koalíciu v Bratislave tvoria štyri strany - Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Demokrati - a spoločne kandidujú do všetkých zastupiteľstiev, na starostov mestských častí, na župana aj na primátora. Kandidáti tejto koalície na rozdiel od vládnej strany majú skutočný vzťah k Bratislave, sú na ňu hrdí a už osem rokov pracujú na jej zmene," dodali lídri koalície.
"Bratislava má dnes najnižší dlh, realizovala obrovskú investíciu do novej petržalskej električky, rekordne opravuje cesty a ulice a mestské firmy fungujú transparentne a efektívne. Voľba kandidátov demokratickej koalície znamená, že hlavné mesto sa nedostane do rúk Smeru ani rôznym skupinám, ktoré by Bratislavu radi vrátili do minulosti," uzavreli zástupcovia koalície podporujúcej Matúša Valla a Juraja Drobu.
Zdroj: SITA.sk - Chce Smer získať Bratislavu cez nastrčeného kandidáta? Vallo a Droba v tom majú jasno © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásili, že Bratislavu chce získať strana Smer-SD cez nastrčeného kandidáta. Podporu im vyjadrili aj ostatní lídri koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati Michal Šimečka, Branislav Gröhling a Jaroslav Naď.
"Predseda strany Smer-SD Robert Fico povedal, že výhra Jozefa Ráža v komunálnych voľbách by bola víťazstvom Smeru," uviedli lídri koalície a zdôraznili, že v októbrových komunálnych voľbách ide o Bratislavu.
Terč záujmu politikov v podobe Bratislavy
"Bratislava je sebavedomé a rozvíjajúce sa mesto, ktoré svojim obyvateľkám a obyvateľom poskytuje bezpečný domov. No Bratislava sa teraz stáva aj terčom záujmu politikov, ktorí našu krajinu vzďaľujú od Európy a spôsob, akým vládnu na Slovensku, môžu preniesť aj do hlavného mesta," upozornili.
„Tieto voľby budú súbojom o to, ktorým smerom sa Bratislava napokon vydá. Či bude pokračovať v ceste rozvoja a spolupráce, alebo ju vezme do rúk strana Smer so svojimi straníckymi záujmami a urobia aj z nášho mesta to, čo robia s celou krajinou,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý opätovne kandiduje na svoju pozíciu. O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa znovu uchádza aj Juraj Droba.
Koordinovanie investícií a rozhodnutí
„Bratislavský kraj a Bratislava potrebujú kontinuitu, aby sme mohli dokončiť rozbehnuté projekty. S Matúšom Vallom chceme pokračovať v spolupráci, ktorá je nevyhnutná pri organizovaní, koordinácii a prepájaní mestskej a regionálnej verejnej dopravy, pri plánovaní rozvoja územia, modernizácii vzdelávania, zabezpečovaní dostupných sociálnych služieb aj pri ochrane zelene a realizácii opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny," poznamenal Droba. Ako dodal, obyvatelia potrebujú, aby mesto a kraj svoje rozhodnutia a investície koordinovali.
"Aj preto považujem za dôležité, aby naša koalícia získala dôveru pokračovať. Veľké projekty presahujú jedno volebné obdobie a našou zodpovednosťou je dotiahnuť ich tak, aby ľuďom priniesli konkrétne zlepšenie každodenného života," vyhlásil Droba.
Kvalitný a zohratý tím poslancov
"Matúš Vallo ako primátor a Juraj Droba ako župan dokázali, že sa dá zmysluplne investovať do vyššej kvality života obyvateľov a zároveň znižovať dlh. Bratislava aj celý Bratislavský kraj sú vďaka nim lepšie miesta na život. Vidíme to v ich hospodárení, na školách, na cestách, vo verejných priestoroch, všade. Majú moju plnú podporu, ale musím zdôrazniť ešte jeden dôležitý aspekt,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že spolu s Vallom a Drobom musí byť zvolený aj čo najväčší počet starostov a poslancov koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
"Primátor a župan to sami nedajú. Musia sa vedieť oprieť o kvalitný a zohratý tím poslancov, s ktorými dotiahnu do konca všetky rozbehnuté projekty. Aj preto bude v týchto voľbách dôležitý každý jeden hlas," dodal Šimečka.
Blížiace sa komunálne voľby
„Bratislava sa za posledné roky posunula vpred. Mesto sa rozvíja, investuje, čerpá fondy a ukazuje, že vie byť sebavedomým hlavným mestom aj bezpečným domovom pre ľudí, ktorí tu žijú. To nie je samozrejmosť. Ak chceme, aby to tak ostalo, je nevyhnutné, aby ľudia prišli voliť. Tieto voľby totiž rozhodnú, či pôjde Bratislava ďalej dopredu, alebo sa zastaví,“ povedal predseda strany SaS Branislav Gröhling.
Pridal sa aj predseda strany Demokrati Jaroslav Naď: „Vieme, na čom chceme ako partneri stavať a sme ujednotení na tom, ako chceme Bratislavu posunúť vpred. Podporujeme overených kandidátov s výsledkami a za Demokratov ponúkame skvelých kandidátov do mestského zastupiteľstva. V Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji tak máme šancu vytvoriť silný a funkčný tím," skonštatoval. Komunálne a župné voľby sa konajú presne o mesiac, 24. októbra.
Obrovská investícia a najnižší dlh
"Demokratickú koalíciu v Bratislave tvoria štyri strany - Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Demokrati - a spoločne kandidujú do všetkých zastupiteľstiev, na starostov mestských častí, na župana aj na primátora. Kandidáti tejto koalície na rozdiel od vládnej strany majú skutočný vzťah k Bratislave, sú na ňu hrdí a už osem rokov pracujú na jej zmene," dodali lídri koalície.
"Bratislava má dnes najnižší dlh, realizovala obrovskú investíciu do novej petržalskej električky, rekordne opravuje cesty a ulice a mestské firmy fungujú transparentne a efektívne. Voľba kandidátov demokratickej koalície znamená, že hlavné mesto sa nedostane do rúk Smeru ani rôznym skupinám, ktoré by Bratislavu radi vrátili do minulosti," uzavreli zástupcovia koalície podporujúcej Matúša Valla a Juraja Drobu.
Zdroj: SITA.sk - Chce Smer získať Bratislavu cez nastrčeného kandidáta? Vallo a Droba v tom majú jasno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Predseda demokratov Predseda hnutia Progresívne Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Primátor Bratislavy
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