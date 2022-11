Ministerstvo hospodárstva víta pripomienky k zmene výberu nominantov do štátnych firiem, Sulík návrh kritizuje

Úroveň vzdelania ako podmienka pre výkon

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR víta všetky vecné pripomienky k zmene pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu. Jeho návrh v pondelok na tlačovej besede kritizovala opozičná strana Sloboda a Solidarita na čele s exministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Rezort vo svojej reakcii uvádza, že zmenu predložilo aj na základe požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a že o konečnej podobe návrhu rozhodne vláda. Liberáli kritizujú najmä fakt, že po novom by štátni nominanti napríklad v Slovenskom plynárenskom priemysle alebo Transpetrole nemuseli mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.Ministerstvo oponuje, že návrh definuje možnosti zastúpenia v štátnych firmách, pričom pre výkon takejto funkcie rozširuje podmienku vzdelania na úroveň najmenej úplného stredného všeobecného alebo odborného vzdelania, avšak podmienka na vzdelanie môže byť stanovená i vyššie. Tým sa umožní každému akcionárovi stanovenie podmienky vzdelania podľa špecifickej potreby a náročnosti príslušnej spoločnosti.„Návrh však zároveň sprísňuje podmienky, ktorými sú osobnostné predpoklady uchádzača pre záruku riadneho výkonu funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady, ako sú samotné kvality a prax uchádzača – teda jeho doterajší život, skúsenosti, zamestnanie či iné zárobkové činnosti, ktoré opodstatňujú jeho nominovanie do orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu," zdôrazňuje rezort.Navrhované zmeny podľa neho reflektujú i zahraničnú prax, kde sú už absolventi I. stupňa vysokých škôl akceptovaní v praxi v plnej miere na rozdiel od Slovenskej republiky, kde je výkon funkcie často podmieňovaný II. stupňom vysokej školy.Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh na zmenu Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu do medzirezortného pripomienkového konania minulý týždeň. Pripomienkovanie potrvá do 5. decembra.