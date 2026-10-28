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28. októbra 2026
Chcel sa priživiť na smrti iných. Polícia zatkla muža, ktorý pre odškodné tvrdil, že je obeťou z Bondi Beach
Muža zadržali v utorok a obvinili z poskytnutia nepravdivých a zavádzajúcich informácií s cieľom získať neoprávnený prospech. Austrálska polícia obvinila ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Muža zadržali v utorok a obvinili z poskytnutia nepravdivých a zavádzajúcich informácií s cieľom získať neoprávnený prospech.
Austrálska polícia obvinila muža, ktorý podľa vyšetrovateľov nepravdivo tvrdil, že utrpel zranenia pri streľbe na židovskom festivale na pláži Bondi Beach v Sydney, aby získal finančné odškodnenie.
„Vyšetrovatelia identifikovali 46-ročného muža, ktorý údajne nepravdivo tvrdil, že bol zranený pri streľbe na Bondi Beach, a následne sa po incidente pokúsil podvodne získať finančné odškodnenie,“ uviedla vo vyhlásení polícia štátu Nový Južný Wales.
Muža zadržali v utorok a obvinili z poskytnutia nepravdivých a zavádzajúcich informácií s cieľom získať neoprávnený prospech. Súd ho prepustil na kauciu. Pred súd sa má postaviť 18. novembra.
Útok na židovský festival na Bondi Beach sa odohral 14. decembra minulého roka. Podľa austrálskych úradov ho spáchali otec a syn, pričom zahynulo 15 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Jeden z útočníkov, 50-ročný Sajid Akram, zahynul počas zásahu polície. Muž pochádzajúci z Indie prišiel do Austrálie na víza v roku 1998. Jeho syn Naveed Akram, ktorý sa narodil v Austrálii, zostáva vo väzbe. Čelí celkovo 78 obvineniam vrátane terorizmu a 15 vrážd.
Zdroj: SITA.sk - Chcel sa priživiť na smrti iných. Polícia zatkla muža, ktorý pre odškodné tvrdil, že je obeťou z Bondi Beach © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálska polícia obvinila muža, ktorý podľa vyšetrovateľov nepravdivo tvrdil, že utrpel zranenia pri streľbe na židovskom festivale na pláži Bondi Beach v Sydney, aby získal finančné odškodnenie.
Podvodník
„Vyšetrovatelia identifikovali 46-ročného muža, ktorý údajne nepravdivo tvrdil, že bol zranený pri streľbe na Bondi Beach, a následne sa po incidente pokúsil podvodne získať finančné odškodnenie,“ uviedla vo vyhlásení polícia štátu Nový Južný Wales.
Muža zadržali v utorok a obvinili z poskytnutia nepravdivých a zavádzajúcich informácií s cieľom získať neoprávnený prospech. Súd ho prepustil na kauciu. Pred súd sa má postaviť 18. novembra.
Útok na festival
Útok na židovský festival na Bondi Beach sa odohral 14. decembra minulého roka. Podľa austrálskych úradov ho spáchali otec a syn, pričom zahynulo 15 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Jeden z útočníkov, 50-ročný Sajid Akram, zahynul počas zásahu polície. Muž pochádzajúci z Indie prišiel do Austrálie na víza v roku 1998. Jeho syn Naveed Akram, ktorý sa narodil v Austrálii, zostáva vo väzbe. Čelí celkovo 78 obvineniam vrátane terorizmu a 15 vrážd.
Zdroj: SITA.sk - Chcel sa priživiť na smrti iných. Polícia zatkla muža, ktorý pre odškodné tvrdil, že je obeťou z Bondi Beach © SITA Všetky práva vyhradené.
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