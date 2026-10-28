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Priestor bez mobilov aj pomoc pri výbere školy: mladí študenti predstavili svoje nápady na zmenu
Tagy: PR
Bezpečný priestor pre mladých milovníkov umenia bez mobilov, komunita pomáhajúca pri výbere školy či dostupnejšie vzdelávanie seniorov v odľahlých obciach. Aj takéto návrhy predstavilo sedem ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Bezpečný priestor pre mladých milovníkov umenia bez mobilov, komunita pomáhajúca pri výbere školy či dostupnejšie vzdelávanie seniorov v odľahlých obciach.
Aj takéto návrhy predstavilo sedem študentských tímov na podujatí Chance for Change, ktoré 15. októbra zorganizoval Inštitút zmeny v bratislavskom The Spot za podpory MSM GROUP a občianskeho združenia MSM ľuďom. Viac ako 40 mladých ľudí na ňom diskutovalo s odborníkmi a pracovalo na vlastných riešeniach spoločenských problémov.
V návrhoch sa opakovala potreba komunity, osobného kontaktu a dostupnej pomoci. V čase, keď do vzdelávania aj každodenného života vstupuje umelá inteligencia (AI), mladí upriamili pozornosť aj na spoločné priestory a vzťahy. Ich nápady otvárali tému väčšej rovnováhy medzi digitálnym svetom a časom, ktorý trávime spolu.
Jeden z tímov navrhol bezpečný priestor pre mladých, ktorí milujú umenie. Miesto bez mobilov, kde by mohli tvoriť, stretávať sa a venovať si navzájom pozornosť. Ďalší projekt sa sústredil na komunitu pre mladých, ktorí sa rozhodujú, akú školu si vybrať. Ponúkla by im priestor na zdieľanie skúseností a vzájomnú pomoc pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu.
Študenti sa venovali aj potrebám ľudí mimo svojej generácie či domáceho prostredia. Navrhli podporu vzdelávania seniorov v odľahlých obciach a pomoc mladým cudzincom prichádzajúcim študovať na Slovensko. Vybavovanie potrebných povolení a dokladov by chceli sústrediť na jedno miesto, aby zahraničným študentom uľahčili začiatok života v novej krajine.
"Prosím, nehovorme, že mladým patrí budúcnosť. Im patrí dnešok," uviedla Dana Miňová, riaditeľka Inštitútu zmeny.
Sedem tímov pracovalo na návrhoch so siedmimi mentormi a predstavilo ich v záverečnom ideathone. Praktickej časti predchádzali prezentácie a diskusie o riadení zmien, podnikaní, rozhodovaní a prekonávaní neúspechov. Odborníci z podnikania, akademického prostredia a občianskej spoločnosti v nich zdieľali skúsenosti z vlastnej praxe.
Podujatie otvorili Dana Miňová a prof. Peter Štarchoň, dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Chance for Change prepája mladých s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s realizáciou zmien. Jeho cieľom je rozvíjať kritické myslenie, podporovať iniciatívu a pomáhať mladým pretaviť nápady do praxe.
Víťazný tím získali ročný mentoring Inštitútu zmeny, počas ktorého budú môcť ďalej rozvíjať svoje nápady. Red Button poskytol všetkým účastníkom bezplatný prístup na svoj vzdelávací portál.
Inštitút zmeny pokračuje aj v prieskume medzi mladými. Ďalšie podujatie Chance for Change sa uskutoční 12. novembra 2026 v Košiciach (link na registráciu: https://www.institutzmeny.sk/event-details/chance-for-change-kosice). Zachová rovnaké zadanie aj obsahové zameranie a prinesie nových hostí, ktorí sa s účastníkmi podelia o svoje skúsenosti. Cieľ zostáva rovnaký: dať mladým priestor pomenovať, čo chcú zmeniť, a rozpracovať vlastné návrhy riešení.
Inštitút zmeny je nezávislé, odborné a apolitické občianske združenie zamerané na strategické riadenie zmien, vzdelávanie a prepájanie odborných poznatkov s praktickými skúsenosťami naprieč sektormi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Priestor bez mobilov aj pomoc pri výbere školy: mladí študenti predstavili svoje nápady na zmenu © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj takéto návrhy predstavilo sedem študentských tímov na podujatí Chance for Change, ktoré 15. októbra zorganizoval Inštitút zmeny v bratislavskom The Spot za podpory MSM GROUP a občianskeho združenia MSM ľuďom. Viac ako 40 mladých ľudí na ňom diskutovalo s odborníkmi a pracovalo na vlastných riešeniach spoločenských problémov.
V návrhoch sa opakovala potreba komunity, osobného kontaktu a dostupnej pomoci. V čase, keď do vzdelávania aj každodenného života vstupuje umelá inteligencia (AI), mladí upriamili pozornosť aj na spoločné priestory a vzťahy. Ich nápady otvárali tému väčšej rovnováhy medzi digitálnym svetom a časom, ktorý trávime spolu.
Jeden z tímov navrhol bezpečný priestor pre mladých, ktorí milujú umenie. Miesto bez mobilov, kde by mohli tvoriť, stretávať sa a venovať si navzájom pozornosť. Ďalší projekt sa sústredil na komunitu pre mladých, ktorí sa rozhodujú, akú školu si vybrať. Ponúkla by im priestor na zdieľanie skúseností a vzájomnú pomoc pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu.
Študenti sa venovali aj potrebám ľudí mimo svojej generácie či domáceho prostredia. Navrhli podporu vzdelávania seniorov v odľahlých obciach a pomoc mladým cudzincom prichádzajúcim študovať na Slovensko. Vybavovanie potrebných povolení a dokladov by chceli sústrediť na jedno miesto, aby zahraničným študentom uľahčili začiatok života v novej krajine.
"Prosím, nehovorme, že mladým patrí budúcnosť. Im patrí dnešok," uviedla Dana Miňová, riaditeľka Inštitútu zmeny.
Sedem tímov pracovalo na návrhoch so siedmimi mentormi a predstavilo ich v záverečnom ideathone. Praktickej časti predchádzali prezentácie a diskusie o riadení zmien, podnikaní, rozhodovaní a prekonávaní neúspechov. Odborníci z podnikania, akademického prostredia a občianskej spoločnosti v nich zdieľali skúsenosti z vlastnej praxe.
Podujatie otvorili Dana Miňová a prof. Peter Štarchoň, dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Chance for Change prepája mladých s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s realizáciou zmien. Jeho cieľom je rozvíjať kritické myslenie, podporovať iniciatívu a pomáhať mladým pretaviť nápady do praxe.
Víťazný tím získali ročný mentoring Inštitútu zmeny, počas ktorého budú môcť ďalej rozvíjať svoje nápady. Red Button poskytol všetkým účastníkom bezplatný prístup na svoj vzdelávací portál.
Inštitút zmeny pokračuje aj v prieskume medzi mladými. Ďalšie podujatie Chance for Change sa uskutoční 12. novembra 2026 v Košiciach (link na registráciu: https://www.institutzmeny.sk/event-details/chance-for-change-kosice). Zachová rovnaké zadanie aj obsahové zameranie a prinesie nových hostí, ktorí sa s účastníkmi podelia o svoje skúsenosti. Cieľ zostáva rovnaký: dať mladým priestor pomenovať, čo chcú zmeniť, a rozpracovať vlastné návrhy riešení.
O Inštitúte zmeny
Inštitút zmeny je nezávislé, odborné a apolitické občianske združenie zamerané na strategické riadenie zmien, vzdelávanie a prepájanie odborných poznatkov s praktickými skúsenosťami naprieč sektormi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Priestor bez mobilov aj pomoc pri výbere školy: mladí študenti predstavili svoje nápady na zmenu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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