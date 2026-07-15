|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júla 2026
Chceli prísť zadným vchodom. Zatvárame dvere pred Rusmi, hovorí maďarský minister obrany
Nový maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi vyhlásil, že Budapešť chce obnoviť dôveru spojencov v NATO a ukončiť ruský vplyv v krajine. Zároveň potvrdil záväzok Maďarska zvýšiť výdavky na obranu ...
Zdieľať
15.7.2026 (SITA.sk) - Nový maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi vyhlásil, že Budapešť chce obnoviť dôveru spojencov v NATO a ukončiť ruský vplyv v krajine. Zároveň potvrdil záväzok Maďarska zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP do roku 2035.
Maďarsko chce obnoviť dôveru svojich spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a úplne uzavrieť priestor pre ruský vplyv. Ako referuje web telex.hu, vyhlásil to nový minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi počas konferencie Budapest Energy and Security Talks, kde predstavil priority novej maďarskej vlády v oblasti obrany a zahraničnej politiky.
Ruszin-Szendi zdôraznil, že národné záujmy Maďarska sú priamo späté so záujmami jeho západných spojencov. „Maďarsko musí obnoviť dôveru svojich spojencov a pred Rusmi zatvárame dvere,“ povedal minister. Dodal, že zmena politiky je reakciou na aktivity ruskej spravodajskej služby, ktorá sa podľa neho snažila preniknúť do krajiny „zadnými dverami“.
Minister zároveň kritizoval prístup predchádzajúcej vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, najmä zdržiavanie vstupu Fínska do NATO. Ako profesionálny vojak označil takéto kroky za neprijateľné. Uviedol tiež, že Maďarsko pozorne sleduje vývoj ruskej vojny proti Ukrajine aj situáciu na Blízkom východe, pričom riešenie týchto bezpečnostných hrozieb si podľa neho vyžaduje spoločné úsilie vlád, armád aj občianskej spoločnosti.
Ruszin-Szendi potvrdil, že Maďarsko splní cieľ NATO zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu do roku 2035. V súčasnosti však vláda vzhľadom na ekonomické problémy uprednostňuje financovanie školstva a zdravotníctva pred rýchlym zvyšovaním obranných výdavkov. Zároveň ubezpečil, že modernizácia maďarskej armády, ktorá sa začala v roku 2017, bude pokračovať.
Ministerstvo obrany podľa neho rokuje aj s viacerými európskymi zbrojárskymi spoločnosťami o možnostiach presunu časti ich výroby do Maďarska. Nová vláda premiéra Pétra Magyara zároveň avizovala pripravenosť rokovať s Ukrajinou o jej integračnom procese do Európskej únie, pričom technické rokovania sa majú zamerať aj na otázky týkajúce sa maďarskej menšiny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Chceli prísť zadným vchodom. Zatvárame dvere pred Rusmi, hovorí maďarský minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko chce obnoviť dôveru svojich spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a úplne uzavrieť priestor pre ruský vplyv. Ako referuje web telex.hu, vyhlásil to nový minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi počas konferencie Budapest Energy and Security Talks, kde predstavil priority novej maďarskej vlády v oblasti obrany a zahraničnej politiky.
Pred Rusmi zatvárajú dvere
Ruszin-Szendi zdôraznil, že národné záujmy Maďarska sú priamo späté so záujmami jeho západných spojencov. „Maďarsko musí obnoviť dôveru svojich spojencov a pred Rusmi zatvárame dvere,“ povedal minister. Dodal, že zmena politiky je reakciou na aktivity ruskej spravodajskej služby, ktorá sa podľa neho snažila preniknúť do krajiny „zadnými dverami“.
Minister zároveň kritizoval prístup predchádzajúcej vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, najmä zdržiavanie vstupu Fínska do NATO. Ako profesionálny vojak označil takéto kroky za neprijateľné. Uviedol tiež, že Maďarsko pozorne sleduje vývoj ruskej vojny proti Ukrajine aj situáciu na Blízkom východe, pričom riešenie týchto bezpečnostných hrozieb si podľa neho vyžaduje spoločné úsilie vlád, armád aj občianskej spoločnosti.
Zvýšenie výdavkov na obranu
Ruszin-Szendi potvrdil, že Maďarsko splní cieľ NATO zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu do roku 2035. V súčasnosti však vláda vzhľadom na ekonomické problémy uprednostňuje financovanie školstva a zdravotníctva pred rýchlym zvyšovaním obranných výdavkov. Zároveň ubezpečil, že modernizácia maďarskej armády, ktorá sa začala v roku 2017, bude pokračovať.
Ministerstvo obrany podľa neho rokuje aj s viacerými európskymi zbrojárskymi spoločnosťami o možnostiach presunu časti ich výroby do Maďarska. Nová vláda premiéra Pétra Magyara zároveň avizovala pripravenosť rokovať s Ukrajinou o jej integračnom procese do Európskej únie, pričom technické rokovania sa majú zamerať aj na otázky týkajúce sa maďarskej menšiny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Chceli prísť zadným vchodom. Zatvárame dvere pred Rusmi, hovorí maďarský minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajti sa čelne zrazili s osobným autom, 78-ročný vodič nehodu neprežil – VIDEO, FOTO
Policajti sa čelne zrazili s osobným autom, 78-ročný vodič nehodu neprežil – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Hnutie Slovensko obviňuje vládu z likvidácie najúspešnejšieho rómskeho projektu, o prácu môže prísť viac ako tisíc ľudí – VIDEO
Hnutie Slovensko obviňuje vládu z likvidácie najúspešnejšieho rómskeho projektu, o prácu môže prísť viac ako tisíc ľudí – VIDEO