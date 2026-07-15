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15. júla 2026
Policajti sa čelne zrazili s osobným autom, 78-ročný vodič nehodu neprežil – VIDEO, FOTO
Tagy: Cesta I/61 Dopravná nehoda hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Policajti Tragická dopravná nehoda trenčianska polícia Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Záchranná zdravotná služba
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vozidlo polície so zapnutými výstražnými zvukovými a svetelnými znameniami sa v stredu dopoludnia na ceste I/61 čelne zrazilo s protiidúcim ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Vozidlo polície so zapnutými výstražnými zvukovými a svetelnými znameniami sa v stredu dopoludnia na ceste I/61 čelne zrazilo s protiidúcim Renaultom Thalia, ktorý šoféroval 78-ročný vodič.
„Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané procesné úkony,“ informovala o tragickej nehode hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Cesta I/61 je z dôvodu dokumentovania uvedenej dopravnej nehody úplne uzatvorená.
Viaceré policajné hliadky sa dopoludnia presúvali so zapnutými majákmi do obce Drietoma v okrese Trenčín, kde došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem.
Dve osoby utrpeli pri tejto udalosti zranenia, jedna z nich bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.
Zdroj: SITA.sk - Policajti sa čelne zrazili s osobným autom, 78-ročný vodič nehodu neprežil – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vozidlo polície so zapnutými výstražnými zvukovými a svetelnými znameniami sa v stredu dopoludnia na ceste I/61 čelne zrazilo s protiidúcim Renaultom Thalia, ktorý šoféroval 78-ročný vodič.
Cesta I/61 je úplne uzatvorená
„Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané procesné úkony,“ informovala o tragickej nehode hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Cesta I/61 je z dôvodu dokumentovania uvedenej dopravnej nehody úplne uzatvorená.
Požiar vo firme
Viaceré policajné hliadky sa dopoludnia presúvali so zapnutými majákmi do obce Drietoma v okrese Trenčín, kde došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem.
Dve osoby utrpeli pri tejto udalosti zranenia, jedna z nich bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.
Zdroj: SITA.sk - Policajti sa čelne zrazili s osobným autom, 78-ročný vodič nehodu neprežil – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cesta I/61 Dopravná nehoda hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Policajti Tragická dopravná nehoda trenčianska polícia Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Záchranná zdravotná služba
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