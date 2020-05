Pellegrini odmieta označenia za slniečkara a uznáva zásluhy Fica na vybudovaní strany Smer-SD

Na Fica nechce hovoriť nič zlé

Predsedníctvo nerokovalo dva mesiace

28.5.2020 - Podpredseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini nechce brať šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi zásluhy na tom, že vybudoval a 20 rokov viedol „najsilnejšiu sociálnodemokratickú stranu na Slovensku".Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii v prítomnosti ďalších podpredsedov strany Petra Žigu, Richarda Rašiho a poslanca NR SR Matúša Šutaja-Eštoka.Fico v utorok 26. mája uviedol, že strana Smer-SD je jeho dieťa. Pellegrini tomuto postoju rozumie. Fica však vyzval na odchod z čela strany, kým je ešte čas, aby nedopadol ako bývalí slovenskí premiéri Vladimír Mečiar či Mikuláš Dzurinda.„Moje utorkové vyhlásenie nebolo myslené osobne, nebol to zlý a negatívny odkaz. Pre mňa nie je dôležité hovoriť niečo zlé na Roberta Fica," ozrejmil podpredseda Smeru-SD. Sociálna demokracia však musí mať podľa jeho slov silné postavenie v slovenskom politickom systéme a silný koaličný potenciál.Šéf Smeru viackrát avizoval, že nedopustí, aby stranu prevzali „nejakí slniečkari". Pellegrini v reakcii na to zopakoval, že takéto tvrdenia odmieta, pretože ani on, ani prítomní členovia Smeru-SD slniečkarmi nie sú.Verí, že počas najbližšej parlamentnej schôdze, ktorá sa začína v stredu 3. júna, si budú vedieť v strane povedať, kedy zasadne predsedníctvo. V utorok 26. mája totiž tvrdil, že predsedníctvo strany nerokovalo už dva mesiace.