Trnava po kvalitnom výkone zdolala Žilinu, zvýšila svoj náskok na druhom mieste (video)

Boli aj pološance

"Vyhral šťastnejší"

1.4.2024 (SITA.sk) - V záverečnom súboji 3. kola nadstavbovej časti futbalovej I. ligy zvíťazil FC Spartak Trnava pred vlastnými fanúšikmi nad hráčmi MŠK Žilina 1:0 a upevnil si druhú priečku tabuľky, pred nedeľňajším súperom už má náskok štyroch bodov. O všetkom rozhodol už v prvom polčase útočník Philip Azango , jeho presný zásah z 24. minúty priniesol domáci tri body.Žilinskí "šošoni" síce mali lepšie držanie lopty ako ich súper, počas celého duelu však mali iba tri strely na bránku a brankára Dominika Takáča neprekonali ani raz."Úvodná štvrťhodina patrila Žiline, potom sme sa do toho dostali a následne to vyzeralo, ako sme chceli. Plánovali sme súpera vysoko napádať, dotláčať ich a nenechať ich, aby sa dostali do kombinačnej hry. Z toho sme mali dobré prechodové fázy a po jednej z nich aj padol gól. Boli tam aj ďalšie pološance, ktoré sme mohli vyriešiť, keby sme mali kúsok šťastia, prípadne sme mohli zvoliť iné riešenie. Žilinu sme držali celý polčas na dištanc až na záver, keď nás v kľúčovej šanci súpera podržal Takáč," uviedol domáci kouč Michal Gašparík podľa oficiálneho webu súťaže."V druhom dejstve chalani až príliš začali brániť výsledok, úplne zbytočne od prvej minúty. Defenzíva nám síce funguje a nepúšťali sme Žilinu do šancí, ale boli sme pasívni v práci s loptou. Máme však teraz pevnú obranu, chalani dobre fungujú v systéme. Zdolali sme predtým Dunajskú Stredu aj Slovan, neinkasovali sme, takže si myslím, že právom sme teraz druhí v tabuľke," pokračovalKormidelník hostí Jaroslav Hynek po prehre priznal, že hra Trnavčanov jeho tím neprekvapila."Očakávali sme, že takýmto spôsobom bude Trnava hrať. Podaril sa nám vstup do zápasu a 15 minút sme si držali pozície, potom sme však na tridsať minút vypadli z tempa a počínajúc brankárom až úplne po vrch zostavy sme nehrali to, čo sme chceli. Z nepresnosti a neudržaní hry pramenil gól na 1:0, ktorý padol po našej chybe. Nepoistili sme si dlhú loptu, v našom zmätku sa dostala lopta do strany, tečom to prešlo až k Azangovi, ktorý dal gól. V závere polčasu sme sa dokázali dostať do hry, mali sme šancu Iľka a po štandardke Hubočana," poznamenal.Povedal tiež, že počas prestávky v jeho šatni nebolo ticho."Malá búrka v kabíne cez polčas pomohla k tomu, aby sme po zmene strán hrali viac to, čo chceme. Myslím si, že sa nám to darilo, šancí sme ale mali menej, aby sme aspoň remizovali, Nsona sa v stopercentnej šanci nepresadil. Keď to vezmem všeobecne, vyhral šťastnejší," dodal Hnek.Žilinskí futbalisti už v piatok nastúpia doma proti Slovanu Bratislava, ktorý je lídrom tabuľky s náskokom pätnástich bodov pred Trnavou, hráči MŠK strácajú na lídra už 19 bodov. Spartak sa počas najbližšieho víkendu predstaví v Ružomberku a v skupine o titul tiež Dunajská Streda hostí Podbrezovú.