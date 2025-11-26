|
Streda 26.11.2025
Meniny má Kornel
|
26. novembra 2025
Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku
Poslanci parlamentu v noci schválili, že o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov budú rokovať skrátenom legislatívnom konaní. Na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho ...
26.11.2025 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu v noci schválili, že o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov budú rokovať skrátenom legislatívnom konaní. Na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho skrátili rozpravu a nedovolili opozičným poslancom vystúpiť. Definitívne budú o zákone hlasovať vo štvrtok.
Poslanec Alojz Hlina (Sloboda a Solidarita) kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícii vytýka mocenské ukončenie rozpravy.
„Neskutoční zbabelci. Úbohé, zbabelé, chrapúnske správanie, nech sa na mňa citlivejší nehnevajú za tieto výrazy, alebo nech mi poradia, ako inak pomenovať včerajšie konanie vládnej koalície. Prinesú zlý zákon, predložia ho bez splnenia podmienok na skrátené legislatívne konanie. Nechajú rozpravu bežať aj po 19:00, ale o 22:45 ju mocensky a chrapúnsky ukončia,“ napísal na sociálnej sieti.
Reagoval tak na to, že koalícia v utorok v noci 77 hlasmi schválila návrh, na základe ktorého sa bude o vládnom návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozpravu ukončili napriek tomu, že do rozpravy boli prihlásení ešte viacerí poslanci.
Hlina v statuse kritizoval, že rozprava bola ukončená vo chvíli, keď mal k predmetnému bodu vystúpiť Michal Šimečka, predseda najsilnejšieho opozičného subjektu hnutia Progresívne Slovensko. Nasledovať ho mal práve Hlina.
„Po vystúpení poslankyne Beáty Jurík koalícia rozpravu mocensky stopla, dokonca uprostred prebiehajúcich faktických poznámok. Mimochodom, aj skôr, než som mohol predniesť tú svoju. Takže ani faktickú, ani v rozprave som vystúpiť nemohol. V parlamente už asi môžem diskutovať iba s týmito zbabelcami v bufete bez kamier,“ vyjadril sa.
Je toho názoru, že ho vyháňajú z parlamentu a jeho ústavné práva sú obmedzované. „Mám právo vystúpiť, no včera mi to nebolo umožnené. Upozornil som ich, že ak ma vytláčajú z parlamentu, budem v uliciach. Ak parlament prestáva normálne fungovať, ľudia sa tomu musia brániť,“ uzavrel.
Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní.
Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu. Fico doplnil, že došlo k dohode medzi rezortmi vnútra a spravodlivosti a Úradom vlády SR, že do zákona sa prenesie príbuzná agenda obetí trestných činov a ich odškodňovanie.
