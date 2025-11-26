Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku


Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky rokovanie parlamentu Skrátené legislatívne konanie

Poslanci parlamentu v noci schválili, že o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov budú rokovať skrátenom legislatívnom konaní. Na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho ...



Zdieľať
hlina 676x450 26.11.2025 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu v noci schválili, že o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov budú rokovať skrátenom legislatívnom konaní. Na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho skrátili rozpravu a nedovolili opozičným poslancom vystúpiť. Definitívne budú o zákone hlasovať vo štvrtok.

Diskusia v parlamente je obmedzovaná


Poslanec Alojz Hlina (Sloboda a Solidarita) kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícii vytýka mocenské ukončenie rozpravy.

Neskutoční zbabelci. Úbohé, zbabelé, chrapúnske správanie, nech sa na mňa citlivejší nehnevajú za tieto výrazy, alebo nech mi poradia, ako inak pomenovať včerajšie konanie vládnej koalície. Prinesú zlý zákon, predložia ho bez splnenia podmienok na skrátené legislatívne konanie. Nechajú rozpravu bežať aj po 19:00, ale o 22:45 ju mocensky a chrapúnsky ukončia,“ napísal na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Reagoval tak na to, že koalícia v utorok v noci 77 hlasmi schválila návrh, na základe ktorého sa bude o vládnom návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozpravu ukončili napriek tomu, že do rozpravy boli prihlásení ešte viacerí poslanci.

Koalícia rozpravu stopla


Hlina v statuse kritizoval, že rozprava bola ukončená vo chvíli, keď mal k predmetnému bodu vystúpiť Michal Šimečka, predseda najsilnejšieho opozičného subjektu hnutia Progresívne Slovensko. Nasledovať ho mal práve Hlina.

Po vystúpení poslankyne Beáty Jurík koalícia rozpravu mocensky stopla, dokonca uprostred prebiehajúcich faktických poznámok. Mimochodom, aj skôr, než som mohol predniesť tú svoju. Takže ani faktickú, ani v rozprave som vystúpiť nemohol. V parlamente už asi môžem diskutovať iba s týmito zbabelcami v bufete bez kamier,“ vyjadril sa.

Je toho názoru, že ho vyháňajú z parlamentu a jeho ústavné práva sú obmedzované. „Mám právo vystúpiť, no včera mi to nebolo umožnené. Upozornil som ich, že ak ma vytláčajú z parlamentu, budem v uliciach. Ak parlament prestáva normálne fungovať, ľudia sa tomu musia brániť,“ uzavrel.


Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní.

Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu. Fico doplnil, že došlo k dohode medzi rezortmi vnútra a spravodlivosti a Úradom vlády SR, že do zákona sa prenesie príbuzná agenda obetí trestných činov a ich odškodňovanie.




Zdroj: SITA.sk - Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky rokovanie parlamentu Skrátené legislatívne konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Superpoistenie.sk oznamuje fúziu s Netfinancie.sk a Klik.sk: Vzniká najväčší online hráč v oblasti porovnávania poistenia na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Chcete mať istotu, že zľava je skutočná? Pomôžeme vám odhaliť najlepšie ponuky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 