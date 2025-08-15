Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
15. augusta 2025

Macron sa stretne so Zelenským po aljašskom americko-ruskom samite



Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v piatok spolu hovorili pred samitom prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina na Aljaške. Ako referuje web CNN, ...



eu_russia_ukraine_war_91115 1 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v piatok spolu hovorili pred samitom prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina na Aljaške. Ako referuje web CNN, oznámil to Elyzejský palác.


Obaja lídri sa dohodli na stretnutí „v momente, keď to bude najužitočnejšie a najefektívnejšie“ po rokovaní hláv štátov USA a Ruska, dodal palác.

Zelenskyj sa tento týždeň stretol v Berlíne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a v Londýne s britským premiérom Keirom Starmerom.



Zdroj: SITA.sk - Macron sa stretne so Zelenským po aljašskom americko-ruskom samite © SITA Všetky práva vyhradené.

