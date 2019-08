Ed Sheeran si plánuje dať koncertnú pauzu, svetové turné ukončil po viac ako dvoch rokoch

Edward Christopher Sheeran

...debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014), ÷ (2017) a No. 6 Collaborations Project (2019), ktorá obsahuje spolupráce s Justinom Bieberom, Skrillexom, Brunom Marsom a ďalšími známymi interprertmi.



So všetkými nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou, treťou a štvrtou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad štyri ceny Grammy, päť BRIT Awards a tiež štyri Ivor Novello Awards.



Medzi jeho najznámejšie skladby patria I See Fire, Thinking Out Loud, Photograph či spoločná pesnička so skupinou Rudimental, Bloodstream.





29.8.2019 (Webnoviny.sk) - Anglický spevák Ed Sheeran si plánuje dať koncertnú pauzu. Dvadsaťosemročný interpret to vyhlásil počas vystúpenia v jeho domácom meste Ipswich, kde ukončil svoje svetové Divide Tour.„Možno viete alebo možno ani nie, strávil som na turné Divide viac ako dva roky a toto je posledný deň tejto šnúry. Je na tom niečo horkosladké. Milujem vás za to, že ste prišli a som veľmi rád, že to celé ukončíme práve v meste Ipswich. Toto je zrejme môj posledný koncert na ďalších 18 mesiacov,“ povedal.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.