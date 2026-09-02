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02. septembra 2026
Ďalší hráč NHL na Slovensku. Kanaďan Spooner hral s Chárom v Bostone, teraz bude pomáhať Trenčínu
Nová posila Trenčína hrávala hokej v štyroch tímoch NHL aj štyroch tímoch KHL. Dva týždne pred štartom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže prichádza na Slovensko ďalší hráč zvučného ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Nová posila Trenčína hrávala hokej v štyroch tímoch NHL aj štyroch tímoch KHL.
Dva týždne pred štartom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže prichádza na Slovensko ďalší hráč zvučného mena.
Kanaďan Ryan Spooner hrával kedysi v Bostone so Zdenom Chárom aj Petrom Cehlárikom a teraz bude pomáhať Trenčínu zvýšiť si ambície v novej sezóne Tipsport ligy.
Spoonera si na drafte NHL v roku 2010 vybrala zo 45. miesta organizácia Boston Bruins. V tíme "medveďov" bol spoluhráčom slovenských hokejistov Zdena Cháru a Petra Cehlárika.
Ľavoruký stredný útočník si okrem Bostonu zahral v ďalšich troch tímoch NHL - New York Rangers, Edmonton Oilers a Vancouver Canucks.
V najlepšej hokejovej lige sveta pôsobil sedem sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov (48+119). Neskôr ďalších sedem sezón pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige v ruských a bieloruských kluboch a krátko sa zastavil aj vo Švajčiarsku.
"V Rusku som strávil sedem rokov a cítil som, že potrebujem vyskúšať niečo nové. Poznám aj viacerých ďalších hráčov v lige – Baptista a Cardwella, Calofa poznám ešte z Ottawy a poznám aj Casselsa. Moje osobné ciele sú byť najlepšou verziou samého seba a predovšetkým si hokej užívať.
Chcem tímu pomôcť tak, ako len budem môcť, aby sme zažili úspešnú sezónu. Teším sa, že spoznám všetkých v kabíne a uvidím chalanov na zimáku. Počul som, že fanúšikovia sú skvelí, takže sa veľmi teším aj na atmosféru na štadióne,“ uviedol Ryan Spooner na webe HK Dukla Trenčín.
"Prvý kontakt s Ryanom sa udial ešte v máji. Napokon sme našli spoločnú reč a rozhodol sa pre príchod do Trenčína. Je to hráč svetovej úrovne, ktorý má skúsenosti zo švajčiarskej ligy, KHL i NHL.
Do nášho mužstva určite prinesie ofenzívne kvality a veríme, že bude jedným z lídrov. K tímu by sa mohol pripojiť v budúcom týždni, keď budú vyriešené všetky papierové náležitosti," povedal na adresu nového podpisu športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší hráč NHL na Slovensku. Kanaďan Spooner hral s Chárom v Bostone, teraz bude pomáhať Trenčínu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dva týždne pred štartom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže prichádza na Slovensko ďalší hráč zvučného mena.
Kanaďan Ryan Spooner hrával kedysi v Bostone so Zdenom Chárom aj Petrom Cehlárikom a teraz bude pomáhať Trenčínu zvýšiť si ambície v novej sezóne Tipsport ligy.
Spoonera si na drafte NHL v roku 2010 vybrala zo 45. miesta organizácia Boston Bruins. V tíme "medveďov" bol spoluhráčom slovenských hokejistov Zdena Cháru a Petra Cehlárika.
Ľavoruký stredný útočník si okrem Bostonu zahral v ďalšich troch tímoch NHL - New York Rangers, Edmonton Oilers a Vancouver Canucks.
167 bodov v NHL
V najlepšej hokejovej lige sveta pôsobil sedem sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov (48+119). Neskôr ďalších sedem sezón pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige v ruských a bieloruských kluboch a krátko sa zastavil aj vo Švajčiarsku.
Pozná Kanaďanov zo Slovenska
"V Rusku som strávil sedem rokov a cítil som, že potrebujem vyskúšať niečo nové. Poznám aj viacerých ďalších hráčov v lige – Baptista a Cardwella, Calofa poznám ešte z Ottawy a poznám aj Casselsa. Moje osobné ciele sú byť najlepšou verziou samého seba a predovšetkým si hokej užívať.
Chcem tímu pomôcť tak, ako len budem môcť, aby sme zažili úspešnú sezónu. Teším sa, že spoznám všetkých v kabíne a uvidím chalanov na zimáku. Počul som, že fanúšikovia sú skvelí, takže sa veľmi teším aj na atmosféru na štadióne,“ uviedol Ryan Spooner na webe HK Dukla Trenčín.
Veria, že bude líder
"Prvý kontakt s Ryanom sa udial ešte v máji. Napokon sme našli spoločnú reč a rozhodol sa pre príchod do Trenčína. Je to hráč svetovej úrovne, ktorý má skúsenosti zo švajčiarskej ligy, KHL i NHL.
Do nášho mužstva určite prinesie ofenzívne kvality a veríme, že bude jedným z lídrov. K tímu by sa mohol pripojiť v budúcom týždni, keď budú vyriešené všetky papierové náležitosti," povedal na adresu nového podpisu športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší hráč NHL na Slovensku. Kanaďan Spooner hral s Chárom v Bostone, teraz bude pomáhať Trenčínu © SITA Všetky práva vyhradené.
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