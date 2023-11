Chlapec trikrát bodol muža do brucha, útoku v Dubnici nad Váhom predchádzala potýčka dvoch žien

Útoku predchádzala iná potýčka

Mladíka zadržali

7.11.2023 (SITA.sk) - Polícia rieši víkendovú drámu, ktorá sa odohrala v Dubnici nad Váhom, kde 17-ročný chlapec s nožom v ruke trikrát bodol do brucha 46-ročného muža. Následne fyzicky napadol aj dvoch ďalších mužov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Útoku predchádzala potýčka dvoch žien na terase miestneho pohostinstva, ktorú sa snažil 46-ročný muž upokojiť.„Počas toho k nemu pristúpil len 17-ročný chlapec s nožom v ruke a bodol ho trikrát do oblasti brucha. Následne mladý páchateľ pristúpil aj mladistvému 17-ročnému chlapcovi, ktorého bodol do ľavého ramena," uviedla polícia.Útočník potom napadol aj 33-ročného muža, keď ho opakovane udrel päsťou do oblasti tváre a po jeho páde na zem ho kopal do chrbta. Mladík z miesta činu ušiel, avšak polícia ho nasledujúci deň zadržala.„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Trenčín vzniesol obvinenie 17-ročnému mladíkovi zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva a prečinom nebezpečného vyhrážania," dodala polícia s tým, že o prípadnom väzobnom trestnom stíhaní bude rozhodovať súd.