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02. júla 2026
Chlapec vrazil v Thajsku autom do budhistického sprievodu, zahynulo deväť mníchov
Jedenásťročný chlapec bez povolenia zobral rodičom dodávku a narazil do skupiny pútnikov v provincii Mukdahan. Deväť budhistických mníchov zahynulo a približne desať ...
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Deväť budhistických mníchov zahynulo a približne desať ďalších utrpelo vážne zranenia po tom, ako do náboženského sprievodu v severovýchodnom Thajsku vo štvrtok narazilo vozidlo riadené 11-ročným chlapcom. Informovala o tom polícia a miestne úrady.
K tragédii došlo v provincii Mukdahan počas púte, na ktorej sa zúčastňovalo 35 mníchov a päť laikov.
Piati zomreli okamžite
Podľa vyšetrovateľov si chlapec bez dovolenia zobral pick-up svojich rodičov, stratil nad vozidlom kontrolu a vo vysokej rýchlosti narazil do sprievodu.
Päť mníchov zomrelo na mieste, ďalší štyria neskôr v nemocnici. Viacerí zranení zostávajú v kritickom stave.
„Potom do nás nákladné auto zrazu narazilo plnou rýchlosťou,“ opísal incident mních Phra Sompong, ktorý sa spolu s ďalším duchovným stihol tesne vyhnúť zrážke.
Množstvo dopravných nehôd
Polícia uviedla, že vozidlo podrobí technickej kontrole. Rodičov chlapca predvolala na výsluch, aby preverila okolnosti prípadu a ďalší právny postup. Podľa thajských zákonov deti mladšie ako 12 rokov nenesú trestnoprávnu zodpovednosť.
Thajsko dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším počtom smrteľných dopravných nehôd na svete, na čom sa podieľa najmä rýchla jazda, nedostatočné dodržiavanie pravidiel a slabé vymáhanie zákonov.
Zdroj: SITA.sk - Chlapec vrazil v Thajsku autom do budhistického sprievodu, zahynulo deväť mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.
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