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02. júla 2026

Chlapec vrazil v Thajsku autom do budhistického sprievodu, zahynulo deväť mníchov


Tagy: Civilné obete Dopravná nehoda Thajská polícia Trestna zodpovednosť

Jedenásťročný chlapec bez povolenia zobral rodičom dodávku a narazil do skupiny pútnikov v provincii Mukdahan. Deväť budhistických mníchov zahynulo a približne desať ...



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gettyimages 2159757239 676x380 2.7.2026 (SITA.sk) - Jedenásťročný chlapec bez povolenia zobral rodičom dodávku a narazil do skupiny pútnikov v provincii Mukdahan.

Deväť budhistických mníchov zahynulo a približne desať ďalších utrpelo vážne zranenia po tom, ako do náboženského sprievodu v severovýchodnom Thajsku vo štvrtok narazilo vozidlo riadené 11-ročným chlapcom. Informovala o tom polícia a miestne úrady.


K tragédii došlo v provincii Mukdahan počas púte, na ktorej sa zúčastňovalo 35 mníchov a päť laikov.



Piati zomreli okamžite


Podľa vyšetrovateľov si chlapec bez dovolenia zobral pick-up svojich rodičov, stratil nad vozidlom kontrolu a vo vysokej rýchlosti narazil do sprievodu.


Päť mníchov zomrelo na mieste, ďalší štyria neskôr v nemocnici. Viacerí zranení zostávajú v kritickom stave.


„Potom do nás nákladné auto zrazu narazilo plnou rýchlosťou,“ opísal incident mních Phra Sompong, ktorý sa spolu s ďalším duchovným stihol tesne vyhnúť zrážke.



Množstvo dopravných nehôd


Polícia uviedla, že vozidlo podrobí technickej kontrole. Rodičov chlapca predvolala na výsluch, aby preverila okolnosti prípadu a ďalší právny postup. Podľa thajských zákonov deti mladšie ako 12 rokov nenesú trestnoprávnu zodpovednosť.


Thajsko dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším počtom smrteľných dopravných nehôd na svete, na čom sa podieľa najmä rýchla jazda, nedostatočné dodržiavanie pravidiel a slabé vymáhanie zákonov.




Zdroj: SITA.sk - Chlapec vrazil v Thajsku autom do budhistického sprievodu, zahynulo deväť mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Dopravná nehoda Thajská polícia Trestna zodpovednosť
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