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02. júla 2026
Smer predstavil kandidátov na primátorov v Nitrianskom kraji. Fico zdôraznil dôležitosť ich manažérskych skúseností – VIDEO
Tagy: Kandidáti Kandidatúra Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj Premiér Slovenskej republiky Primátor Nitry Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zlaté Moravce
Zdôraznil, že komunálne a krajské voľby sa tento rok uskutočnia spoločne, čo podľa neho môže zvýšiť volebnú účasť. Smer ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že komunálne a krajské voľby sa tento rok uskutočnia spoločne, čo podľa neho môže zvýšiť volebnú účasť.
Smer predstavil vo štvrtok kandidátov na primátorov miest v Nitrianskom kraji. O post primátora Nitry sa bude uchádzať Marek Illéš, v Topoľčanoch je to Pavol Goga a v Zlatých Moravciach Marián Kéry. Predseda strany Smer Robert Fico uviedol, že strana chce do komunálnych volieb postaviť kandidátov s manažérskymi skúsenosťami a schopnosťou spolupracovať.
Zdôraznil, že komunálne a krajské voľby sa tento rok uskutočnia spoločne, čo podľa neho môže zvýšiť volebnú účasť. Zároveň deklaroval pripravenosť vlády zabezpečiť ich bezproblémový priebeh.
Kandidáta na primátora Nitry Mareka Illéša, ktorý je generálnym riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, označil Fico za skúseného manažéra, ktorý podľa neho dokáže spájať ľudí a hľadať kompromisy. Illéš uviedol, že sa rozhodol kandidovať po dlhšom zvažovaní a na základe skúseností zo svojej súčasnej manažérskej pozície.
Pripomenul, že riadi spoločnosť s rozpočtom porovnateľným s rozpočtom mesta Nitry. Pri komunikácii s obyvateľmi vníma nespokojnosť s fungovaním mesta a vzťahmi v mestskom zastupiteľstve.
„Vnímam, že nie všetci sú spokojní s tým, ako dnes v Nitre prebieha mestská politika. Sú tam stále spory, ktoré sa nedarí riešiť a posunúť mesto ďalej,“ povedal. Za jeden z hlavných dôvodov kandidatúry označil presvedčenie, že súčasné vedenie mesta podľa neho dosiahlo limity svojho rozvoja.
K svojim prioritám zaradil dopravu a parkovanie, lepšie dopravné napojenie mestských častí a nájomné bývanie. Ďalšie priority predstaví počas predvolebnej kampane. Na post primátora Topoľčian kandiduje poslanec Národnej rady za Smer a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a bývalý učiteľ Pavol Goga. Za jednu zo svojich priorít označil výstavbu bytov, ktoré podľa neho v meste chýbajú.
„Častokrát sa vraví pred voľbami, že treba niečo zmeniť. Treba niekoho vymeniť, niekoho poraziť. Ja s takouto filozofiou nechcem ísť, chcem budovať prosperujúce a ekonomicky stabilné mesto, ktoré má majetkové veci vysporiadané,“ zdôraznil Goga s tým, že majetok mesta nechce predávať.
Zároveň podľa svojich slov chce, aby mesto Topoľčany vytváralo pre svojich obyvateľov aj kultúrne možnosti. Kandidát na primátora Zlatých Moraviec Marián Kéry deklaroval ambíciu priniesť okresnému mestu väčšiu dynamiku rozvoja.
Poslanec Národnej rady SR za Smer, dlhoročný poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a predseda zahraničného výboru parlamentu vyzdvihol svoje skúsenosti z komunálnej, regionálnej aj celoštátnej politiky. Zdôraznil, že nechce stavať kampaň na kritike súčasného primátora, s ktorým má korektný vzťah, ale na ponuke riešení.
Deklaroval záujem nadviazať na rozbehnuté pozitívne projekty, zároveň však chce ponúknuť vlastné vízie. Uviedol tiež, že sa už v jesenných voľbách nebude uchádzať o mandát župného poslanca, pretože nechce sedieť na troch stoličkách.
„Som veľmi rád, že v krátkej dobe sa nám podarilo zaplniť celú 17-člennú kandidátku na poslancov do mestského zastupiteľstva. Ja ponúkam svoje skúsenosti, svoje kontakty a chcel by som, aby mal rozvoj Zlatých Moraviec väčšiu dynamiku,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Smer predstavil kandidátov na primátorov v Nitrianskom kraji. Fico zdôraznil dôležitosť ich manažérskych skúseností – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Smer predstavil vo štvrtok kandidátov na primátorov miest v Nitrianskom kraji. O post primátora Nitry sa bude uchádzať Marek Illéš, v Topoľčanoch je to Pavol Goga a v Zlatých Moravciach Marián Kéry. Predseda strany Smer Robert Fico uviedol, že strana chce do komunálnych volieb postaviť kandidátov s manažérskymi skúsenosťami a schopnosťou spolupracovať.
Zdôraznil, že komunálne a krajské voľby sa tento rok uskutočnia spoločne, čo podľa neho môže zvýšiť volebnú účasť. Zároveň deklaroval pripravenosť vlády zabezpečiť ich bezproblémový priebeh.
Mesto dosiahlo limity rozvoja
Kandidáta na primátora Nitry Mareka Illéša, ktorý je generálnym riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, označil Fico za skúseného manažéra, ktorý podľa neho dokáže spájať ľudí a hľadať kompromisy. Illéš uviedol, že sa rozhodol kandidovať po dlhšom zvažovaní a na základe skúseností zo svojej súčasnej manažérskej pozície.
Pripomenul, že riadi spoločnosť s rozpočtom porovnateľným s rozpočtom mesta Nitry. Pri komunikácii s obyvateľmi vníma nespokojnosť s fungovaním mesta a vzťahmi v mestskom zastupiteľstve.
„Vnímam, že nie všetci sú spokojní s tým, ako dnes v Nitre prebieha mestská politika. Sú tam stále spory, ktoré sa nedarí riešiť a posunúť mesto ďalej,“ povedal. Za jeden z hlavných dôvodov kandidatúry označil presvedčenie, že súčasné vedenie mesta podľa neho dosiahlo limity svojho rozvoja.
Výstavba chýbajúcich bytov
K svojim prioritám zaradil dopravu a parkovanie, lepšie dopravné napojenie mestských častí a nájomné bývanie. Ďalšie priority predstaví počas predvolebnej kampane. Na post primátora Topoľčian kandiduje poslanec Národnej rady za Smer a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a bývalý učiteľ Pavol Goga. Za jednu zo svojich priorít označil výstavbu bytov, ktoré podľa neho v meste chýbajú.
„Častokrát sa vraví pred voľbami, že treba niečo zmeniť. Treba niekoho vymeniť, niekoho poraziť. Ja s takouto filozofiou nechcem ísť, chcem budovať prosperujúce a ekonomicky stabilné mesto, ktoré má majetkové veci vysporiadané,“ zdôraznil Goga s tým, že majetok mesta nechce predávať.
Kampaň stavaná na kritike
Zároveň podľa svojich slov chce, aby mesto Topoľčany vytváralo pre svojich obyvateľov aj kultúrne možnosti. Kandidát na primátora Zlatých Moraviec Marián Kéry deklaroval ambíciu priniesť okresnému mestu väčšiu dynamiku rozvoja.
Poslanec Národnej rady SR za Smer, dlhoročný poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a predseda zahraničného výboru parlamentu vyzdvihol svoje skúsenosti z komunálnej, regionálnej aj celoštátnej politiky. Zdôraznil, že nechce stavať kampaň na kritike súčasného primátora, s ktorým má korektný vzťah, ale na ponuke riešení.
Deklaroval záujem nadviazať na rozbehnuté pozitívne projekty, zároveň však chce ponúknuť vlastné vízie. Uviedol tiež, že sa už v jesenných voľbách nebude uchádzať o mandát župného poslanca, pretože nechce sedieť na troch stoličkách.
„Som veľmi rád, že v krátkej dobe sa nám podarilo zaplniť celú 17-člennú kandidátku na poslancov do mestského zastupiteľstva. Ja ponúkam svoje skúsenosti, svoje kontakty a chcel by som, aby mal rozvoj Zlatých Moraviec väčšiu dynamiku,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Smer predstavil kandidátov na primátorov v Nitrianskom kraji. Fico zdôraznil dôležitosť ich manažérskych skúseností – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti Kandidatúra Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj Premiér Slovenskej republiky Primátor Nitry Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zlaté Moravce
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