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Jednoduché zbieranie bodov, prehľadnejšia aplikácia a výhody na mieru: Kaufland Card XTRA prináša XTRA bonusy
Vernostné programy už dávno nie sú len o zbieraní bodov, ale aj o zážitku z nakupovania. Kaufland preto prichádza s Kaufland Card XTRA, ktorá zákazníkom prináša prehľadnejší vernostný ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Vernostné programy už dávno nie sú len o zbieraní bodov, ale aj o zážitku z nakupovania.
Kaufland preto prichádza s Kaufland Card XTRA, ktorá zákazníkom prináša prehľadnejší vernostný program, jednoduchší prístup k výhodám a ponuky ešte viac zodpovedajúce ich nákupným zvyklostiam. Táto novinka sa postupne zavádza vo všetkých krajinách, kde obchodný reťazec pôsobí.
Časy, keď vernostná karta znamenala len ďalšiu kartičku v peňaženke, sú dávno preč. Spotrebitelia dnes od vernostného programu očakávajú viac než len zbieranie bodov či informácie o novej ponuke zliav. Chcú jednoduché používanie, výhody, ktoré im pomôžu ušetriť pri každodenných nákupoch a najmä aplikáciu, v ktorej sa dokážu ľahko orientovať. Aj preto prichádza nová generácia vernostného programu - Kaufland Card XTRA, ktorá prináša výhody prispôsobené zákazníkom na mieru a tomu, čo reálne nakupujú.
Vernostný program obchodného reťazca dnes využíva viac ako 30 miliónov registrovaných zákazníkov. Jeho inovácia, Kaufland Card XTRA, sa postupne zavádza na všetkých ôsmich trhoch, kde Kaufland pôsobí. Pre existujúcich používateľov bude prechod úplne bezstarostný, pretože po aktualizácii sa ich Kaufland Card automaticky zmení na Kaufland Card XTRA. Všetky nazbierané body, doterajšie výhody aj kupóny zostávajú na účtoch v platnosti.
„Kaufland Card XTRA posúva vernostný program na vyššiu úroveň aj vďaka novému pravidlu, že zákazníci si nazbierané body môžu jednoducho vymeniť za vybrané produkty bez doplatku. Výhody vernostného programu tak dokážu uplatniť ešte pohodlnejšie než doteraz,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Možnosť premeniť nazbierané body na produkty získané k nákupu je jednou z najväčších noviniek Kaufland Card XTRA. Prebieha v novej sekcii XTRA produkty, kde si z ponuky stačí zvoliť výrobok podľa vlastného výberu, aktivovať ho za body a pri pokladnici naskenovať, následne sa tak jeho hodnota automaticky odpočíta z nákupu. Vernostné body nazbierané v Kaufland Card XTRA sa dajú uplatniť nielen v obchodnej sieti reťazca na Slovensku, ale aj pri objednávkach na Kaufland online trhovisku.
Nový dizajn dostala aj aplikácia, ktorá sa stala prehľadnejšou. Používateľom umožňuje sledovať počet nazbieraných bodov, ich využitie aj aktuálny stav konta, ale tiež prehľad úspor, ktoré im vernostný systém priniesol. Súčasťou aktualizácie je aj integrovaná platobná metóda Kaufland Pay, ktorá umožňuje platiť za nákup prostredníctvom aplikácie.
S Kaufland Card XTRA sa vernostný program posúva za hranice tradičného zbierania bodov. Prepája personalizované výhody, digitálnu aplikáciu, odmeny za nákupy aj Kaufland online trhovisko do jedného moderného systému, ktorý sa prispôsobuje zákazníkovi, nie naopak.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jednoduché zbieranie bodov, prehľadnejšia aplikácia a výhody na mieru: Kaufland Card XTRA prináša XTRA bonusy © SITA Všetky práva vyhradené.
Kaufland preto prichádza s Kaufland Card XTRA, ktorá zákazníkom prináša prehľadnejší vernostný program, jednoduchší prístup k výhodám a ponuky ešte viac zodpovedajúce ich nákupným zvyklostiam. Táto novinka sa postupne zavádza vo všetkých krajinách, kde obchodný reťazec pôsobí.
Časy, keď vernostná karta znamenala len ďalšiu kartičku v peňaženke, sú dávno preč. Spotrebitelia dnes od vernostného programu očakávajú viac než len zbieranie bodov či informácie o novej ponuke zliav. Chcú jednoduché používanie, výhody, ktoré im pomôžu ušetriť pri každodenných nákupoch a najmä aplikáciu, v ktorej sa dokážu ľahko orientovať. Aj preto prichádza nová generácia vernostného programu - Kaufland Card XTRA, ktorá prináša výhody prispôsobené zákazníkom na mieru a tomu, čo reálne nakupujú.
Vernostný program obchodného reťazca dnes využíva viac ako 30 miliónov registrovaných zákazníkov. Jeho inovácia, Kaufland Card XTRA, sa postupne zavádza na všetkých ôsmich trhoch, kde Kaufland pôsobí. Pre existujúcich používateľov bude prechod úplne bezstarostný, pretože po aktualizácii sa ich Kaufland Card automaticky zmení na Kaufland Card XTRA. Všetky nazbierané body, doterajšie výhody aj kupóny zostávajú na účtoch v platnosti.
„Kaufland Card XTRA posúva vernostný program na vyššiu úroveň aj vďaka novému pravidlu, že zákazníci si nazbierané body môžu jednoducho vymeniť za vybrané produkty bez doplatku. Výhody vernostného programu tak dokážu uplatniť ešte pohodlnejšie než doteraz,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Možnosť premeniť nazbierané body na produkty získané k nákupu je jednou z najväčších noviniek Kaufland Card XTRA. Prebieha v novej sekcii XTRA produkty, kde si z ponuky stačí zvoliť výrobok podľa vlastného výberu, aktivovať ho za body a pri pokladnici naskenovať, následne sa tak jeho hodnota automaticky odpočíta z nákupu. Vernostné body nazbierané v Kaufland Card XTRA sa dajú uplatniť nielen v obchodnej sieti reťazca na Slovensku, ale aj pri objednávkach na Kaufland online trhovisku.
Nový dizajn dostala aj aplikácia, ktorá sa stala prehľadnejšou. Používateľom umožňuje sledovať počet nazbieraných bodov, ich využitie aj aktuálny stav konta, ale tiež prehľad úspor, ktoré im vernostný systém priniesol. Súčasťou aktualizácie je aj integrovaná platobná metóda Kaufland Pay, ktorá umožňuje platiť za nákup prostredníctvom aplikácie.
S Kaufland Card XTRA sa vernostný program posúva za hranice tradičného zbierania bodov. Prepája personalizované výhody, digitálnu aplikáciu, odmeny za nákupy aj Kaufland online trhovisko do jedného moderného systému, ktorý sa prispôsobuje zákazníkovi, nie naopak.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jednoduché zbieranie bodov, prehľadnejšia aplikácia a výhody na mieru: Kaufland Card XTRA prináša XTRA bonusy © SITA Všetky práva vyhradené.
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