Chloe McCardel prekonala mužský rekord v počte preplávaní Lamanšského prielivu a vyhla sa karanténe

Úspešný pokus č. 35

Plávala celú noc

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálska diaľková plavkyňa Chloe McCardel prekonala mužský rekord v počte preplávaní Lamanšského prielivu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa tiež rekordérka vyhla karanténe, ktorej sa inak musí podrobiť každý kto pricestuje z Francúzska do Británie a naopak. Na francúzskom pobreží totiž strávila menej ako desať minút a s nikým sa nestretla.Tridsaťpäťročná McCardel v sobotu večer vyrazila z Kentu na svoj 35. úspešný pokus o preplávanie prielivu a za 10 hodín a 40 minút dorazila do Calais."Cítim sa výborne. Rada by som dnes večer v Anglicku urobila malú oslavu. Mám nesmierne šťastie, že som obklopená toľkou láskou a podporou - od môjho anglického hostiteľa, cez kapitánov podporných lodí a posádky. Teším sa, že s nimi môžem osláviť tento úspech," vyjadrila sa po úspechu.McCardel vyrazila na zhruba 33-kilometrovú plavbu v sobotu o 21:00 stredoeurópskeho letného času z pláže Abbot's Cliff neďaleko Folkestone a do Francúzska doplávala v nedeľu pred ôsmou ráno.Momentálne jej patrí druhé miesto v počte preplávaní Lamanšského prielivu, keď prekonala mužský rekord Brita Kevina Murphyho, ktorý to absolvoval 34-krát. Vyrovnanie toho ženského však bude ešte zložité, pretože Alison Streeter, ktorá si vyslúžila aj prezývku "kráľovná Lamanšského prielivu", to dokázala 43-krát.