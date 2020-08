Populárny dresing nemeckého výrobcu premenujú, dôvodom má byť jeho rasistický názov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2020 - Jedna z najznámejších nemeckých potravinárskych spoločností premenuje populárny pikantný dresing. Dôvodom sú rasistické konotácie názvu. V nedeľu o tom informoval týždenník Bild am Sonntag, podľa ktorého Knorr premenuje svoju Zigeunersauce, teda cigánsku omáčku, na "paprikovú omáčku na maďarský spôsob"."Keďže 'cigánska omáčka' sa dá interpretovať negatívne, rozhodli sme sa dať našej omáčke nový názov," informovala medzinárodná spoločnosť Unilever, ktorá je vlastníkom Knorru. Obľúbená omáčka by sa mala podľa Bildu v priebehu niekoľkých týždňov v obchodoch po celej krajine objaviť s novým názvom.Ľudskoprávne skupiny žiadali premenovanie dresingu už roky, no spoločnosť v roku 2013 žiadosti odmietla, informovala nemecká agentúra dpa. Teraz však v čase medzinárodných diskusií o rasizme, napokon na zmenu pristúpili.Organizácie Rómov a Sintiov v Nemecku podľa agentúry AP tiež upozorňovali, že omáčka ani len nepatrí do ich tradičnej kuchyne a aj preto žiadali, aby sa názov prestal používať. Ich zástupcovia rozhodnutie spoločnosti privítali, no poznamenali, že viac ako diskriminačná povaha názvu omáčky ich trápi rastúci rasizmus v Nemecku.