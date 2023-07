Chod polície na Slovensku by zefektívnilo 12 opatrení, analýza ÚHP upozorňuje aj na klesajúcu dôveru ľudí

Lacnejší civilní zamestnanci

Nerovnomerné rozloženie policajtov

Úspešnosť objasňovania prípadov

Zníženie počtu vedúcich pracovníkov

21.7.2023 (SITA.sk) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR navrhuje 12 opatrení, ktoré môžu zlepšiť fungovanie polície a zvýšiť kvalitu policajných služieb pre občanov. Ako uvádza v tlačovej správe, jedným z nich je napríklad návrh obsadzovať pozície, pri ktorých zamestnanci nepotrebujú špeciálne policajné oprávnenia a vzdelanie, civilnými pracovníkmi.Podľa ÚHP totiž momentálne existuje minimálne, ktoré by mohli obsadiť pre štát lacnejší civilní zamestnanci. Patria k nim napríklad administratívni pracovníci, spojovatelia, IT špecialisti alebo personalisti.Zároveň útvar vo svojej analýze konštatuje, že celkový počet zamestnancov polície na Slovensku je porovnateľný s okolitými krajinami. Analýza ÚHP tiež pripomína, že dôvera verejnosti v políciu je na Slovensku druhá najnižšia v Európskej únii a jedným z dôvodov môže byť aj nízka informovanosť verejnosti o práci polície a jej výsledkoch.„Navrhujeme zaviesť komplexný systém hodnotenia policajných služieb, ktorý by sa okrem iného zameral na meranie postojov verejnosti k práci polície a viktimizácie, teda aj nenahlásenej kriminality,“ povedal analytik ÚHP Patrik Pružinský. Útvar podľa neho odporúča, aby sa takéto hodnotenie uskutočňovalo každoročne a bolo verejne dostupné.Súčasťou hodnotenia by mal byť aj prieskum verejnej mienky, ktorý by vypracovala niektorá z výskumných agentúr. Analýza sa venuje aj regionálnemu rozloženiu policajtov, ktoré je podľa analytikov ÚHP vzhľadom na objem a charakter kriminality v jednotlivých obvodoch nerovnomerné.Až štvornásobné rozdiely v počte prípadov na policajta majú podľa útvaru za následok výrazné rozdiely v dĺžke a úspešnosti objasňovania prípadov. Riešením by podľa analytikov mohlo byť zavedenie metodiky pre alokáciu policajtov, ktorá by okrem iného reagovala aj na socio-ekonomické zmeny v spoločnosti ako sťahovanie z vidieckych oblastí do veľkých miest.Pokiaľ ide o príjmy policajtov na Slovensku, podľa ÚHP zarábajú porovnateľne s okolitými krajinami. Systém odmeňovania je však podľa analýzy v Policajnom zbore neprehľadný, keďže existuje 20 rôznych príplatkov. Preto útvar odporúča zaviesť jasnejšie pravidlá pre priznávanie niektorých z nich.Napríklad príspevok na bývanie je podľa analýzy vyplácaný nesystémovo a poberajú ho všetci policajti, pritom by mal odrážať vyššie náklady na bývanie napríklad v krajských mestách. „Úprava pravidiel pre priznávanie príspevku na bývanie by mohla čiastočne zvýšiť záujem o prácu v polícii vo veľkých mestách, kde podľa Policajného zboru klesá počet vhodných kandidátov na prijatie do služieb polície,“ doplnil Pružinský.ÚHP vo svojej analýze takisto odporúča napríklad znížiť počet vedúcich pracovníkov v policajnom zbore zz celkového počtu policajtov, zlúčiť odbory železničnej a poriadkovej polície alebo preskúmať možnosti prenesenia úloh mýtnej polície na Národnú diaľničnú spoločnosť.