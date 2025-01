Chod SNG je zabezpečený, uisťuje Niňaj. Tvrdenia o hromadných výpovediach zamestnancov považuje za zavádzajúce

Účelové tvrdenia o odchode zamestnancov

Cieľom je zachovať výstavný plán na aktuálny rok

Odstúpenie zahraničných partnerov

Trestné oznámenia

Odmietol obviňovanie z akýchkoľvek nekalých praktík

30.1.2025 (SITA.sk) - Chod Slovenskej národnej galérie (SNG) je zabezpečený, uisťuje verejnosť riaditeľ galérie Jaroslav Niňaj . Uviedol to v stanovisku k súčasnej situácii, v súvislosti a avizovanými hromadnými výpoveďami zamestnancov a vyjadreniami o údajnom ohrození jej fungovania.Ako ďalej uviedol v stanovisku, chod galérie je zabezpečený napriek krokom poniektorých zamestnancov, ktorí podľa jeho slov porušujú zákon, pracovný poriadok aj platné etické pravidlá. Podľa Niňaja je to už predmetom riešenia."Pokiaľ ide o odchod zamestnancov z galérie, predchádzajúce širšie vedenie pozostávajúce z riaditeliek úsekov koncom minulého roku vypracovalo zoznam 42 pracovníkov, ktorých uvoľnenie by nenarušilo chod galérie a zároveň by znížilo obrovskú prezamestnanosť v galérii vzhľadom na zefektívnenie jej fungovania, úsporné opatrenia a zníženie rozpočtu galérie na rok 2025," uvádza ďalej.V období od 1. do 29. januára tohto roka SNG eviduje celkovo odchod 49 zamestnancov, v tomto kontexte označuje riaditeľ galérie tvrdenia o hromadnom odchode stovky zamestnancov za účelové a zavádzajúce. Nevylučuje ale, že v nasledujúcich dňoch môžu prísť ďalšie výpovede . Niňaj doplnil, že prioritou je pre nich náhrada za niektorých odchádzajúcich zamestnancov, podľa jeho slov už majú aj kandidátov na niektoré kľúčové pozície."Chod galérie bude zabezpečený reorganizáciou vnútorných procesov a náborom nových zamestnancov. Medzi odchádzajúcimi zamestnancami je aj pár kvalitných ľudí, a nás mrzí, že odchádzajú, z nášho pohľadu z čisto politicko-ideologických dôvodov," podotkol a prízvukoval, že v SNG sú vítaní všetci odborníci, bez ohľadu na politickú príslušnosť.Riaditeľ SNG ďalej uviedol, že ich cieľom je zachovať výstavný plán na aktuálny rok v pôvodnom schválenom rozsahu, zdôraznil, že ani vedenie galérie, ani rezort kultúry do už pripravovaných výstav nijako nezasahovali a nezasahujú, kurátori ich pripravujú podľa vlastného uváženia."Výsledkom práce niektorých z nich je, bohužiaľ, aj "likvidácia" niektorých z nimi pripravovaných výstav. Cieľom konkrétnych osôb je poškodenie dobrého mena SNG, ako aj diskreditácia nového vedenia SNG," tvrdí Niňaj.Na margo medializovaných informácií o odstúpení viacerých zahraničných partnerov galérie uviedol, že SNG eviduje oficiálne len odstúpenie jediného partnera z Poľska, ktorý sa mal vyjadriť, že by v spolupráci chcel pokračovať, no za priaznivejších "celospoločenských" podmienok."To, že ide o dlhodobo pripravovaný a dobre organizovaný postup predchádzajúceho vedenia a konkrétnych zamestnancov namierený proti zriaďovateľovi erbových inštitúcií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je zrejmé aj z písomného zápisu zo zasadnutia Dramaturgickej rady SNG z apríla 2024, kde sa jej konkrétni zamestnanci dohodli na potrebe koordinácie krokov proti prípadnému novému vedeniu galérie nominovanému Ministerstvom kultúry SR bez ohľadu na to, kto to bude, vrátane iniciovania štrajkov zamestnancov, zapojenia študentov, univerzít, súkromných spoločností a odborov," tvrdí ďalej Niňaj.Na adresu odchádzajúcich zamestnancov uviedol, že neraz ide o organizované skupiny pracovníkov, podľa jeho slov sa poniektorí ich členovia "neštítia ani hrozieb fyzického násilia, šikany nepohodlných zamestnancov, porušovania zákonov či pracovného poriadku prijatého ešte predchádzajúcim vedením v roku 2023". I tieto záležitosti podľa Niňaja už riešia.Generálny riaditeľ SNG spomenul i trestné oznámenia , ktoré boli podané v dôsledku vyhrážok, a neraz aj fyzických násilím voči riaditeľom galérie (po odvolaní dlhoročnej riaditeľky SNG Alexandry Kusej je Niňaj v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner - pozn. SITA)."Je potrebné zdôrazniť, že odmietame akékoľvek formy násilia a apelujeme na verejnosť, ale v tomto prípade najmä na zamestnancov a spolupracovníkov SNG, aby sa diskusia viedla výlučne odborne, korektne, vecne a s vypočutím si aj názoru protistrany, bez prejavov vulgárnosti tak, ako k tomu došlo viackrát zo strany určitej skupiny zamestnancov SNG. Je potrebné zdôrazniť, že odmietame akékoľvek formy násilia a apelujeme na verejnosť, ale v tomto prípade najmä na zamestnancov a spolupracovníkov SNG, aby sa diskusia viedla výlučne odborne, korektne, vecne a s vypočutím si aj názoru protistrany bez prejavov vulgárnosti tak, ako k tomu došlo viackrát zo strany určitej skupiny zamestnancov SNG," uviedol ďalej.Niňaj tiež odmietol obviňovanie z akýchkoľvek "komplotov, nekalých praktík, materiálnych výhod a sprisahaní" medzi riaditeľom SNG a pracovníkmi ministerstva kultúry, označil ich za účelové klamstvo, ktoré má za cieľ poškodiť ministerstvo i galériu. Ide zrejme o reakciu na to, že v rámci tlačovej besedy časti zamestnancov SNG bol generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Peter Lukáč označený ako "tieňový riaditeľ SNG".Padli aj výroky o tom, že vykonáva rozhodnutia o galérii. Ministerstvo sa voči týmto výrokom ostro vymedzilo. Niňaj v tomto kontexte zdôraznil, že ministerstvo kultúry je zriaďovateľom SNG a financuje ho, a teda je nevyhnutné, aby generálny riaditeľ galérie a MK SR spoločne komunikovali.