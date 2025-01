Polícia vykonáva operatívno-pátraciu činnosť v súvislosti s možným prevratom, zo Slovenska vyhostia jedného Ukrajinca

Predseda vlády

Predseda vlády Robert Fico ešte minulý týždeň hovoril o štruktúre ľudí zo zahraničia, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku má za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo aj zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, na ktorom boli prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.

30.1.2025 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonáva v súvislosti s podozreniami na prípravu útoku na ústavne zriadenie SR operatívno-pátraciu činnosť a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru úkony súvisiace s administratívnym vyhostením a úkony súvisiace s vkladaním do národnej databázy blokovaných osôb.Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek , viac informácii polícia v súčasnosti nemôže poskytnúť. Policajná prezidentka Jana Maškarová vo štvrtok podľa medializovaných informácii uviedla, že v súvislosti s vyšetrovaním možného prevratu vyhostí Slovensko jedného Ukrajinca.„V súčasnosti je jedna osoba na Úrade hraničnej cudzineckej polície, kde je vykonávané administratívne vyhostenie,“ povedala Maškarová. Ďalšie osoby sú zadávané do národného blokačného systému, kde budú blokované v prípade, že by vstúpili na územie SR.