Chodec Dominik Černý obsadil na olympiáde 34. miesto, za svojím osobným rekordom zaostal o necelé tri minúty

1.8.2024 (SITA.sk) - Chodec Dominik Černý vo svojej olympijskej premiére obstál so cťou. V pretekoch na 20 km, ktorými sa začali atletické súťaže na OH 2024, obsadil 34. miesto zo 49 štartujúcich.Zverenec Romana Benčíka zašliapal svoju prvú dvadsiatku pod piatimi kruhmi za 1:23:25 h. Olympijským víťazom sa stal Ekvádorčan Brian Daniel Pintado výsledným časom 1:18:55, ktorý je podľa SAZ druhý najlepší v olympijskej histórii.V porovnaní s Tokiom 2020 sa zlepšil o jedenásť priečok. Striebro putuje do Brazílie zásluhou Caia Bonfima a tretí bol Španiel Álvaro Martin. Obhajca tokijského zlata Massimo Stano sa musel uspokojiť so štvrtým miestom.Černý, celkovo jedenásty Slovák na štarte 20 km na OH začal na úrovni svojho osobného rekordu 1:20:31 z tohtoročných Dudiniec, ale postupne za ním začal zaostávať a napokon bol o takmer 3 minúty pomalší. „Jediné, s čím nie som spokojný, je môj čas. S ním nemôžem súhlasiť. Musím si to zanalyzovať, čo sa vlastne stalo," povedal Dominik Černý pre STVR.