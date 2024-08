Schmiedlová spoznala súperku pre semifinále, vytrápila sa v trojhodinovom boji a zápas sa skončil po polnoci (foto)

Bláznivý zápas

Najlepšia atmosféra za celú kariéru

Anna Karolína Schmiedlová na olympiáde v Paríži

1. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Katie Boulterová 6:4, 6:2

2. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Beatriz Haddadová Maiová (Bra./14) 6:4, 6:4

osemfinále: Anna Karolína Schmiedlová – Jasmine Paoliniová (Tal./4) 7:5, 3:6, 7:5

štvrťfinále: Anna Karolína Schmiedlová – Barbora Krejčíková (ČR/9) 6:4, 6:2



1.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová bude mať v semifinále olympijského turnaja výhodu, lebo bude oddýchnutejšia ako jej súperka, Chorvátka Donna Vekičová absolvovala v stredu večer vysiľujúci trojhodinový súboj proti Ukrajinke Marte Kosťukovej , ktorý sa skončil až po polnoci.Vekičová vyhrala 6:4, 2:6, 7:6 (8), keď v supertajbrejku rozhodujúceho setu premenila v poradí piaty mečbal. Prvé dva mala ešte pred tajbrejkom za stavu 5:4 a 6:5 v treťom sete, keď dvakrát podávala na víťazstvo, ale túto výhodu ani raz nevyužila.V tzv. zápasovom tajbrejku, ktorý sa hrá do desiatich získaných bodov, potom prehrávala 0:4 aj 2:5 a za stavu 5:6 čelila mečbalu Kosťukovej pri jej podaní. Zo všetkých nepríjemných situácia sa dostala a nakoniec sa po troch hodinách tešila z jedného z najväčších triumfov v kariére."Bol to bláznivý zápas, jeden z tých šialených tajbrejkov v treťom sete. Vždy som verila, že to môžem otočiť a zvíťaziť. Aj za stavu 2:5 a tiež pri súperkinom mečbale som neprestávala veriť a bojovať. A že som urobila veľa dvojchýb? Bola som nervózna. Vždy som nervóznejšia, keď nehrám len za seba, ale aj za svoju krajinu," vyhlásila 28-ročná Vekičová pre informačnú službu na OH 2024.Schmiedlová už na olympijskej antuke vyradila víťazku nedávneho Wimbledonu Barboru Krejčíkovú aj finalistku Jasmine Paoliniovú . Vo štvrtok po 20.30 h večer sa postaví proti semifinalistke z londýnskej trávy Vekičovej, ktorá nie tak dávno uvažovala nad koncom kariéry.Chorvátka po postupe do semifinále vyzdvihla fantastickú atmosféru, ktorá panovala na ústrednom parížskom dvorci Philippa Chatriera do neskorej noci. "Bolo to absolútne šialené, zrejme najlepšia atmosféra, v akej som hrala tenis v celej svojej kariére. Ľudia boli neuveriteľní," skonštatovala Vekičová, 21. hráčka rebríčka WTA vo dvojhre.Druhú semifinálovú dvojicu dvojhry žien na OH v Paríži tvoria svetová jednotka Poľka Iga Swiateková a siedma hráčka rebríčka WTA Číňanka Čchin-wen Čeng . Tento zápas je naplánovaný vo štvrtok už na pravé poludnie.Swiateková je štvornásobná a úradujúca šampiónka Roland Garos a vo štvrťfinále si poradila s Američankou Danielle Collinsovou . Za stavu 1:1 na sety a 4:1 jej súperka zo zápasu odstúpila pre kŕče a dehydrovaný organizmus. Číňanka Čen postúpila po ďalšom trojhodinovom boji a zdolaní Nemky Angelique Kerberovej 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6).