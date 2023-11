Chodec neprežil zrážku s autobusom, druhý život vyhasol pod kolesami auta

Vošiel rovno pod autobus

O život prišiel aj ďalší chodec

14.11.2023 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda sa v pondelok večer stala v Michalovciach. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pod kolesami autobusu tu vyhasol život 51-ročného chodca.Ten na riadenom priechode pre chodcov nerešpektoval svetelnú signalizáciu so signálom "Stoj" a vošiel do jazdnej dráhy autobusu medzimestskej dopravy.„Chodec sa po zrážke dostal pod kolesá autobusu. Jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom a na mieste dopravnej nehody im podľahol," uviedla polícia.Vodiča autobusu policajti počas dokumentovania dopravnej nehody podrobili dychovej skúške. „To, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok nebohý chodec, bude zisťované pri nariadenej pitve," dodala polícia.V pondelok krátko pred 17.30 došlo k zrážke chodca a vozidla Toyota aj v Bernolákove v okrese Senec. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková, nehoda sa stala na ceste I/61 v smere do Veľkého Bielu.Chodec pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška na alkohol skončila u vodiča s negatívnym výsledkom. Dopravnú nehodu vyšetrujú.