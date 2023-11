Priority Ficovej vlády v oblasti obrany aj budúcnosť pomoci Ukrajine, Kaliňák diskutoval so šéfom NATO

Budúcnosť pomoci Ukrajine

Zámer modernizovať ozbrojené sily

14.11.2023 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga o ukončení vojenskej pomoci Ukrajine zo slovenských skladových zásob. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR. Slovensko však aj napriek tomu ponúka dostatočne širokú škálu humanitárnej, civilnej a technickej nesmrtiacej pomoci, pričom zahraniční partneri rozhodnutie novej vlády plne rešpektujú.Kaliňák v rámci svojej pracovnej cesty do Bruselu, kde sa v utorok koná stretnutie ministrov obrany EÚ, diskutoval s generálnym tajomníkom NATO o viacerých témach.Hlavnými témami rokovania, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), boli priority slovenskej vlády v oblasti bezpečnosti a obrany, a tiež budúcnosť pomoci Ukrajine zo strany Slovenskej republiky.Nové vedenie MO SR chce posilniť aj kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl pri plnení úloh pre zachovanie bezpečnosti občanov a štátu. Modernizácia sa bude sústrediť na minimalizáciu rizika ohrozenia životov vojakov.Kaliňák v Bruseli zdôraznil, že Slovensko je zodpovedný partner a je pripravené budovať spôsobilosti na individuálnej aj kolektívnej úrovni. Stoltenberg ocenil zámer novej vlády modernizovať ozbrojené sily, umožniť rast obranného priemyslu a investovať do infraštrukturálnych projektov.„Vyzdvihol tiež pokrok SR v súvislosti s plnením cieľov spôsobilostí, a to vrátane snahy o obnovu samostatnej protivzdušnej obrany,“ dodal rezort obrany s tým, že v rámci rokovania spoločne potvrdili, že Aliancia a SR budú spoločne pokračovať vo zvyšovaní pripravenosti, nasaditeľnosti a interoperability ozbrojených síl.