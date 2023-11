Hamas navrhol prepustenie 70 rukojemníkov výmenou za päťdňové prímerie

Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok katarským vyjednávačom uviedlo, že je pripravené na prepustenie 70 žien a detí zadržiavaných v Gaze - výmenou za päťdňové prímerie s Izraelom.





"Prímerie by malo zahrňovať úplný pokoj zbraní a umožniť prísun humanitárnej pomoci všade do Pásma Gazy," uviedol Abú Ubajdá, hovorca ozbrojeného krídla Hamasu, v hlasovej nahrávke zverejnenej na kanáli skupiny na platforme Telegram.Zároveň obvinil Izrael z "otáľania a vyhýbania sa" dohode."Minulý týždeň tu bolo úsilie zo strany katarských bratov o prepustenie ženy a deti z radov nepriateľských zajatcov výmenou za 200 palestínskych detí a 75 žien zadržiavaných nepriateľom," uviedol ďalej Abú Ubajdá.Hamas počas bezprecedentného útoku na územie Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal zhruba 1200 obetí na životoch, zajal a zavliekol do Pásma Gazy viac než 200 ľudí. Izrael v rámci odvety spustil masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ktoré si podľa palestínskych úradov vyžiadalo už vyše 11.240 obetí.